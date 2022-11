Apollo Global Management y Elliot, dos grandes fondos internacionales, habrían contactado con LayHoon para analizar la posibilidad de comprar el Valencia CF, según publica ‘El Confidencial’. Pablo Crespo, representante de los primeros, habría mantenido varias reuniones con la presidenta del club valenciano. En cualquier caso, según el propio diario, la respuesta de Peter Lim fue negativa: El club no está en venta.

Por otro lado, habrían tanteado también la opción de hacerse con las parcelas de Mestalla, pero de nuevo no habrían ofertado una cantidad aceptable para la entidad. Hay que recordar que tiempo atrás aceptaron una oferta que rondaba los 113 millones de euros para vender el terreno a ADU Mediterráneo. Ahora, Apollo y Elliot no habrían alcanzado ni los 100 millones de euros en su propuesta.

El proyecto que pretendía ADU Mediterráneo no ha sido posible al no cumplirse las fechas presupuestadas. En cualquier caso, la idea era desarrollarse sobre una superficie de 97.225 metros cuadrados, de los cuales 55.769 serán destinados a las cinco torres residenciales con viviendas de 115 metros cuadrados y otros 41.456 a los apartados terciario y comercial. En cuanto a las viviendas de las parcelas de Mestalla, la idea es que el precio de venta de las mismas no supere el límite de los 4.000 euros por metro cuadrado. Los pisos más caros, por tanto, tendrían un precio de 460.000 euros según estos datos facilitados por la propia sociedad.

A pesar de la tensión social que se ha respirado en València, mayoritariamente en los últimos meses, el mensaje desde Singapur se ha mantenido inamovible: El Valencia CF no está en venta. De hecho, varios han sido los gestos que refuerzan el hecho de que Peter Lim trata, de alguna manera, de seguir haciéndose fuerte en la ciudad en la que aterrizó hace algo más de ocho años. El cese de Anil Murthy y el regreso de Lay Hoon Chan tras el ‘bombazo’ de los audios sacados a la luz por Superdeporte del expresidente, fue una de las pruebas más concluyentes. Así pues, la venta del club -tampoco de las parcelas- no parece estar entre los planes de los propietarios