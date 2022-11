Hoy no será un día más en la Ciudad Deportiva de Paterna. Hoy regresa a los entrenamientos José Luis Gayà después del ‘chasco’ de verse fuera del Mundial de Catar con una lesión leve. Vuelve en plenitud física después de haber trabajado de manera individual durante sus vacaciones del parón y se incorporará directamente con el grupo. Como ya se informó en su momento, hubiese llegado seguro al cien por cien para medirse a Alemania, no ha necesitado muletas en ningún momento y la recuperación ha sido muy sencilla. Pero ya no es el momento de mirar atrás, el capitán tiene muchas ganas de afrontar los retos que vienen con la camiseta del Valencia CF.

El futbolista recibió el permiso de Gennaro Gattuso para incorporarse unos días más tarde, no por su estado físico, sino porque empezó su periodo vacacional más tarde que el resto a causa de que viajó a Catar con la Selección Española. El jugador le dijo al italiano que estaba dispuesto a regresar el sábado a la vez que los demás, pero fue el entrenador quién inisistió en la conveniencia de que se cogiera esos días y se incorporase este martes. Este periodo ya han finalizado y Gayà se encuentra motivado de nuevo después de cargar pilas, desconectar del mazazo y reordenar ideas. Ahora su mente está enfocada en volver a competir dentro de un mes al mismo nivel que lo hizo antes de que LaLiga se detuviese a causa de la cita mundialista que ha paralizado el fútbol a nivel de clubes. Además de los entrenamientos, el Valencia tiene preparados varios amistosos para no perder todo el ritmo competitivo durante este alto en el camino y Gayà estará listo para afrontar todos ellos. El primero será esta semana contra el Leeds U21. Otro de ellos será frente al Clermont Foot francés, que visitará el próximo nueve de diciembre la Ciudad Deportiva de Paterna para medirse al equipo de Gattuso a puerta cerrada. El cuadro galo completará un ‘stage’ en Murcia a principios del mes de diciembre y uno de sus desplazamientos será hasta la Capital del Turia. Días más tarde, concretamente el 16 de diciembre, el Valencia recibirá, esta vez en Mestalla, al Nottingham Forest en un partido que elevará claramente la exigencia competitiva de la fase de preparación. El conjunto inglés ya se midió con el Valencia en verano en un partido que concluyó con empate a uno. El último amistoso confirmado a día de hoy será el 22 de diciembre frente al AZ Alkmaar de la Eredivisie. El jugador del Valencia, que debutó en la jornada 5, ha sido para muchos el mejor lateral zurdo del arranque en LaLiga. El prestigioso portal estadístico WhoScored refuerza esta idea y lo coloca en el once ideal de las primeras 14 jornadas de Liga con una media de 7’2, la más alta de toda la línea defensiva, en la que están Yeray, Balde y Militao. Dos asistencias y unos grandes guarismos defensivos refuerzan esta elevada valoración.