Jesús Vázquez es uno de los futbolistas con mayor proyección en el Valencia CF. Internacional en categorías inferiores, generación 2003 (cumplirá 20 años el próximo 2 de enero) y un futuro en el que no se atisba techo. Tiene por delante a José Luis Gayà y además el Valencia cuenta con otro lateral como Lato que puede ser un perfecto suplente para el capitán de Pedreguer. Además de poder jugar en otras posiciones.

Jesús Vázquez necesita acumular minutos y no los está teniendo hasta la fecha. De hecho, en el último duelo previo al parón y con el marcador ya notablemente abultado, Jesús se quedó en el banquillo sin jugar mientras Gayà apuraba todo el choque y el Mundial de fondo. En cualquier caso, el lateral puede ‘elegir’ su futuro ya que no va a alcanzar el número de minutos mínimo que aparece en el contrato con el Valencia CF y podría decidir salir cedido en el próximo mercado de invierno, pero eso, sin el OK del club y de Gattuso no va a suceder. Gattuso tiene especial cuidado con los jóvenes, Jesús no quiere marcharse sin que el Valencia esté de acuerdo y en ese escenario todos buscan tomar la mejor decisión posible para que el jugador explote, progrese y el club sea el principal beneficiado.