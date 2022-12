Gayà no jugó. Gattuso y el capitán, ya recuperado de su esguince leve en el tobillo derecho, decidieron que trabajase al margen para recuperar la carga de trabajo y el ritmo de entrenamientos perdido (llevados semanas parado). José se incorporó el martes y solo había trabajado tres días con el grupo (el equipo lleva una semana). El ‘14’ no jugó porque no existía necesidad de competir después de las difíciles semanas post-Catar que le han tocado vivir.

José, ni tiene prisa ni tiene que demostrar nada. El jugador y el entrenador son conscientes de que si el partido hubiese sido oficial, Gayà habría jugado 100%. Jesús Vázquez fue una de las noticias positivas. Volvió al once titular tres meses después con un ‘hat-trick’ de asistencias de gol en 22 minutos.