La ronda de octavos de final del Mundial significó el fin de la aventura en Catar para los últimos valencianistas que todavía seguían en el torneo. Primero Yunus, que cayó ante Países Bajos, y más adelante Hugo y Cömert, ante Marruecos y Portugal respectivamente, cayeron eliminados y ya se preparan para incorporarse a la dinámica del Valencia, que ya entrena desde hace semanas. Yunus Musah y Edinson Cavani, los primeros en hacer las maletas, ya tienen fecha de regreso. Será el lunes. Hugo y Eray todavía disponen de algunos días más puesto que su eliminación se consumó el pasado martes.

Mientras tanto la vida continúa en Paterna y lo hace con buenas noticias. Este largo parón está sirviendo para que Gennaro Gattuso recupere a todos lo futbolistas que ocupaban la enfermería en las últimas semanas de competición ante del Mundial. Ilaix Moriba ya hace muchos días que entrena con el grupo al mismo ritmo que sus compañeros. De hecho el centrocampista tuvo minutos en el primer amistoso de esta particular pretemporada y se le vio bien. El único futbolista que todavía no ha recuperado su cien por cien físico es Mouctar Diakhaby, aunque no está lejos. Por primera vez desde que se lesionara el pasado 10 de octubre , el zaguero hizo ayer parte del entrenamiento con el grupo. Lo que parece evidente es que llegará a tiempo para disputar la jornada del regreso de la competición doméstica, en la que el equipo de Gattuso visitará la recién reformada Cerámica. Todo un derbi autonómico entre Villarreal y Valencia inaugurará el ‘nuevo’ estadio amarillo.