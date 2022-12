Layhoon Chan abrió la Junta General de Accionistas y después de tratar el asunto financiero pasó a uno de los temas estrella: el Nou Mestalla. Y lo hizo con la escopeta cargada y con apuntando directamente al Ayuntamiento de Valencia, al que acusó de no dar certezas sobre el estadio “antes de las elecciones”, señalando un uso político del asunto. “No parece haber prisa”, apostilló.

Después de que la ATE cayese de manera oficial, el Consell delegó en el consistorio la labor de elaborar con el Valencia un nuevo convenio jurídico de relación entre ambos. Desde entonces se han producido reuniones a las que asistió la propia Layhoon antes y después de ser nombrada presidenta de nuevo. Acerca de estas citas también tuvo reproches la presidenta para la Administración: “Aquellas reuniones, ahora me doy cuenta, fueron inconsecuentes. No nos tomaban en serio”, añadiendo que no han recibido respuesta a las licencias que pidieron el 25 de julio.

“Nos dijeron que se proveería un nuevo convenio, bajo las mismas condiciones; si se cumplían, mantendríamos los beneficios de la ATE. Tras 4 meses, seguimos esperando a recibir el contenido del convenio”, detallaba, enfatizando en la importancia de “tenerlo por escrito” antes de comenzar las obras.

Layhoon no reparó en señalar una y otra vez al Ayuntamiento como culpable de los retrasos: “¿Por qué Ayuntamiento canceló la ATE? ¿Por qué bloquea licencias? ¿Por qué no nos ha pasado por escrito el convenio? Yo también tengo preguntas. No entiendo por qué. Si de verdad quiere acabarlo, no actuaría de esa manera con nosotros”, exponía, poniendo el acento en que las licencias que actualmente tiene el club no le permiten empezar las obras cuando quieran y que el Ayuntamiento tiene “bloqueadas las licencias para el terreno terciario” y que con ellas podrían generar entre 25 y 30 millones.

Asimismo, dijo que en Meriton no tienen interés en el negocio inmobiliario y que prefieren enfocarse en el fútbol, pero que en el Ayuntamiento saben que el club tiene un inversor interesado en el aspecto comercial

Reivindica su trabajo en el estadio

Según la presidenta del Consejo, “no es cierto” que no se haya hecho nada en ocho años: “Negociamos y ejecutamos en 2015 un acuerdo de permutas para los terrenos. Se habían metido 170M en el estadio y no se era dueño de los terrenos donde se construía”, expuso, añadiendo que se abonaron “15 millones a la administración” y que se está tratando de vender el suelo de Mestalla, pero que las propuestas “no llegan” a lo que piden, poniendo el ejemplo de la caía del acuerdo con ADU Mediterráneo.

Sobre el Nou Mestalla, explicó lo siguiente: “Es muy importante para nosotros y para el club, pero también para la sociedad y para la ciudad. Será una nueva experiencia para nuestros aficionados, y también para la gente de Valencia. Estamos comprometidos con objetivos y lograr éxito del club”.