La salida de Anil Murthy del club se consumó en forma de dimisión. Así lo explicó Layhoon Chan en el turno de réplica de la Junta General de Accionistas. La presidenta del Valencia CF recibió muchísimas preguntas y reproches sobre Murthy, su gestión y su falta de respeto por el valencianismo que alcanzó su punto álgido con los audios de SUPER y cuando tuvo la ocasión de contestar cargó contra su presidencia.

"El expresidente ya no está en el club. Ese es el resultado de sus actos", expuso Layhoon, al tiempo que reconoció estar al tanto del malestar social que generó: "Sí, vi las imágenes de la protesta y el estadio vacío. Es algo que no podemos permitir. El consejo llamó a Anil a Singapur para recibir una explicación, y le transmitió que eso no podía ser", expuso, aunque la realidad es que Meriton lo mantuvo hasta cinco años en el cargo.

Sobre el cómo se produjo su adiós, Germán Cabrera, abogado del club explicó lo siguiente: "A Anil se le transmitió el mensaje del consejo, y Anil presentó su dimisión. Tenía un preaviso de 3 meses y unas cantidades devengadas de su contrato, y eso fue lo que cobró. Se acordó que ayudase en un proceso de transición. No vamos a facilitar los contratos", señaló y también dijo que Layhoon y Kim Koh no cobran por su cargo en el Valencia, aunque es una situación que podría cambiar en el futuro.