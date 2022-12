La Vicealcaldesa de València CF Sandra Gómez ha asegurado este mediodía en rueda de prensa que el Valencia CF tiene la primera fase del convenio desde el pasado 16 de noviembre y que es el club quien todavía no ha contestado a las instituciones un mes después.

Sandra ha asegurado que se ha visto obligada a convocar la rueda de prensa después de las palabras de la presidenta Layhoon en las que aseguraba que no tenían ninguna propuesta por escrito. "Me parece importante explicar en qué punto estamos ante la inacción del máximo accionista en los últimos años. Cuando caducó la ATE hemos trabajado con el objetivo de finalizar las obras del nuevo estadio. Hemos mantenido reuniones con representantes del club, pero por parte del Ayuntamiento hemos querido que se mantuvieran con discreción. He intentado rebajar la tensión y quería publicar el convenio una vez llegado el acuerdo, pero ayer se aprovechó esa discreción para mentir. Y me he visto obligado a organizar esta rueda de prensa", explicaba.

La Vicealcaldesa aseguró inmediatamente después que el club tiene la primera fase del convenio por escrito desde el 16 de noviembre y que todavía no han contestado. "La presidenta pidió las cosas por escrito, pero tienen la primera fase del proyecto desde el 16 de noviembre. La tiene por escrito y todavía no ha contestado. Es mentira que no tengan la propuesta. Y la voy a hacer pública la propuesta que la tiene desde hace un mes. Se lo pasamos el 16 de noviembre por una alta funcionaria de esta casa. Lo importante es que lo tienen. Esta primera fase es la base del convenio, sin esto no podemos seguir avanzando. Con esta primera fase del convenio el Valencia podría empezar ya las obras".

"Seguridad jurídica para ciudad y club"

Según Sandra, esta primera fase de convenio posibilita empezar las obras ya y es la más importante porque "establece seguridad jurídica a la ciudad y al club". "Esto es lo más importante y lo que establece seguridad jurídica a la ciudad y al club después se desarrollará en la fase final del proyecto. La finalización del convenio será una réplica de lo que establecía la ATE que es bastante razonable con el objetivo de que acaben las obras y que los beneficios se utilicen para acabar el estadio. Pero esta parte que tienen desde el 16 de noviembre es la más importante".

Según la Vicealcaldesa asegura que el problema es que al club no le gusta lo que tiene por escrito y teme que no quieran comprometerse. "Lo tiene por escrito, el problema es que no le gusta lo que tiene por escrito. El miedo es que no quieran comprometerse por escrito a todo esto. Si ellos quieren acabar las obras y tienen el dinero, no hay ningún problema con los derechos urbanísticos si cumplen. No entiendo la declaración de la presidenta diciendo que bloqueamos el terciario. Ese dinero es para acabar el estadio, no para que ellos decidan para que que se usa ese dinero si lo venden".

Sandra ha hecho pública la primera fase del convenio (se puede leer íntegro en SUPER) y ha informado de que "esta primera fase del convenio posibilita que el club pueda hacer uso de todo el terciario siempre cuando cumpla con sus obligaciones. Vamos a permitir que el club pueda vender el terciario siempre y cuando hagan el pabellón de Benicalap que ellos aceptaron y presentaron y rehabiliten una chimenea industrial que estaba en los terrenos de Mestalla.

Sandra Gómez insiste en la urgencia para el Ayuntamiento

La Vicealcaldesa ha contestado a Layhoon, que acusó de no dar certezas sobre el estadio “antes de las elecciones” y denunció un uso político del asunto. “No parece haber prisa”, decía. Sandra ha dejado claro que "a nosotros nos urge más que ellos". "Al Ayuntamiento le interesa cerrar esto ya para poder dar una seguridad jurídica para lo que vendrá después. Mienten deliberado diciendo que no lo tiene por escrito, lo tienen desde el 16 de noviembre. Lo tienen formalmente desde esa fecha, pero lo conocía de mucho antes".

Preguntada por si el Ayuntamiento conocía la existencia de un inversor de la zona comercial del que habló Layhoon en la Junta General de Accionistas, Sandra aseguró desconocerlo. "A mí desde luego no me han dicho nada". Sandra no participará en la reunión posterior entre el Alcalde y la cúpula del club. "Es una reunión protocolaria para presentar el hijo de Peter Lim. A mí las fotos ni me importan ni me interesan", finalizaba.