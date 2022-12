La figura de Kiat Lim cada día es más grande en el Valencia. El hijo de Peter Lim crece cada día que pasa en la entidad de Mestalla bajo la tutela de Layhoon Chan y gana protagonismo las decisiones del club. Su puesta en escena de los últimos días confirma su etiqueta de sucesor. Se ha reunido con el alcalde Joan Ribó, ha cenado con Gennaro Gattuso y Miguel Ángel Corona, ha visitado a los jugadores, ha visitado las obras del Nuevo Mestalla, se ha estrenado en una Junta y ha anunciado la decisión de reducir el número de acciones necesarias para asistir a la Junta en una entrevista en la que habla de las perspectivas de futuro del club desde el punto de vista económico, social y deportivo y, sobre todo, pide una oportunidad al valencianismo. «Entiendo que los últimos años no han sido fáciles y que se ha roto la confianza. Creo que con respecto a todo lo que ha sucedido, tengo ganas de formar parte del Consejo y estar aquí a título oficial. Espero que podamos comenzar de nuevo y no estoy pidiendo confianza de inmediato, sino comenzar de nuevo. Ver qué hacemos, observar las acciones y luego tomar la decisión».

Kiat reforzó la implicación de su padre y aseguró que «su compromiso con el club nunca ha flaqueado». «Siempre ha estado comprometido con el club. Creo que todos pasamos por altibajos, pero su compromiso con el club nunca ha flaqueado. Creo que esto es muy evidente en el apoyo financiero que constantemente le ha estado dando al Valencia. Creo que se reiteró aún en el nuevo préstamo que le han concedido este año al club. Incluso con el nuevo proyecto de Gennaro Gattuso también. Y conmigo estando aquí. Para él, el movimiento se demuestra andando. Todos tenemos diferentes formas de comunicarnos y la suya es con la acción», aseguró.

Tensión social

Kiat se compromete a «arreglar» el clima de protesta social contra Meriton escuchando y conectando con la gente. «Creo que la afición es lo más importante. Esto es algo que he dicho constantemente y ahora que estoy oficialmente en el Consejo, creo que haremos un mayor esfuerzo para conectarnos y demostrarle a la afición que le estamos escuchando con respeto a la cultura profunda y rica de este club, así como las tradiciones que han estado aquí durante mucho, mucho tiempo. Entiendo que no han sido unos últimos años fáciles para la afición. No jugar en Europa durante más de mil días. Queremos comunicarnos y ser más abiertos, pero más allá de eso, queremos demostrarlo con acciones. De ahí la decisión de volver al número original de acciones para la Junta. Espero estar en contacto cuando esté aquí en Valencia con los grupos de aficionados que hay en torno al club para poder ampliar mi perspectiva y aprender escuchando a las peñas. Vamos a arreglar esta situación.», decía Kiat.

Objetivos deportivos

Kiat también lanzó un mensaje ambicioso en lo deportivo: jugar en Europa y ganar títulos. «Nosotros, como club, siempre queremos jugar en Europa. Este es un objetivo común. Hay que encontrar un equilibrio muy delicado entre las necesidades deportivas y económicas. Los objetivos deportivos los tenemos muy claros. Queremos jugar en Europa, queremos ganar partidos, queremos ganar títulos. Obviamente, el cambio no ocurre de la noche a la mañana. Vamos a trabajar muy duro para asegurarnos de volver a ese nivel de juego. Tengo un profundo respeto por el nivel de competitividad en el que hemos jugado. Finales, jugar la Champions... Este es el nivel en el que deberíamos estar. Entiendo que estén molestos, yo también estoy molesto».

Líder Gattuso

Kiat reforzó la figura de Gattuso como líder del equipo y clave del proyecto deportivo. «Tengo una alta consideración por Gattuso. Es un excelente entrenador e incluso mejor persona. Él es clave en este proyecto. Él es capaz de inspirar el respeto de los jugadores, el vestuario, los accionistas y yo mismo incluido. Estamos ilusionados con él al mando. Es un gran entrenador, es el entrenador perfecto para liderar un equipo joven de cara al futuro. El nuevo ADN del Valencia para recuperarse. Esta nueva identidad que hemos formado y el estilo de juego que le gusta a la a afición».

Nuevo estadio

El hijo de Lim reafirmó el compromiso del club de acabar el estadio y, en la línea de Javier Solís, pidió al Ayuntamiento «unas condiciones más concretas». «Seguimos muy comprometidos con el proyecto del nuevo estadio y ahora con la financiación de CVC por fin podemos sacar adelante el Nou Mestalla. Nos encantaría poder sacarlo adelante con claridad y devolverle valor a esta gran ciudad. Con el asunto del nuevo estadio lo que es diferente ahora es que tenemos la financiación de CVC. Con esta nueva cantidad, avanzamos con diferentes planes comerciales, podemos completar el proyecto».