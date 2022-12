La guerra entre el Valencia y el Ayuntamiento por el Nou Mestalla vivió ayer un nuevo episodio. La Vicealcaldesa de la ciudad y concejala de Urbanismo, Sandra Gómez ofreció una rueda de prensa para desmontar las «mentiras» de la Layhoon Chan en la Junta General de Accionistas. La presidenta del Valencia denunció el lunes que el Ayuntamiento no les había pasado por escrito el nuevo convenio. «No parece haber prisa. Creo que no nos van a dar certezas hasta las elecciones», llegó a decir insinuando un uso político intencionado. Solo 24 horas después, Sandra compareció públicamente para culpar a Layhoon de mentir y demostrar con pruebas que el Ayuntamiento envió al club la primera fase del convenio el pasado 16 de noviembre. Hace un mes. Un trámite que la propia Layhoon reconoció en una carta enviada al Ayuntamiento el 1 de diciembre y que, sin embargo, obvió en la Junta.

«He intentado rebajar la tensión y quería publicar el convenio una vez llegado el acuerdo, pero ayer (Junta) se aprovechó esa discreción para mentir. La presidenta del Valencia pidió las cosas por escrito, pero tienen la primera fase del proyecto desde el 16 de noviembre. Es mentira que no tengan la propuesta. Lo tienen formalmente desde esa fecha, pero lo conocía de mucho antes. Se lo pasamos el 16 de noviembre por una alta funcionaria de esta casa. Esta primera fase es la base del convenio, sin esto no podemos seguir avanzando. Esto es lo más importante y lo que establece seguridad jurídica a la ciudad y al club después se desarrollará en la fase final del proyecto. Con esta primera fase del convenio el Valencia podría empezar ya las obras», decía la Vicealcaldesa.

Sandra explicó que «la finalización de este convenio será una réplica de las condiciones de la ATE, porque se establecen los mismos derechos urbanísticos» y aclaró que «esta primera fase del convenio posibilita que el club pueda hacer uso de todo el terciario siempre cuando cumpla con sus obligaciones. Vamos a permitir que el club pueda vender el terciario siempre y cuando hagan el pabellón de Benicalap que ellos aceptaron y presentaron y rehabiliten una chimenea industrial que estaba en los terrenos de Mestalla», dijo. La Vicealcaldesa aseguró que «si tienen el dinero, no hay ningún problema con los derechos urbanísticos si cumplen». Para Sandra «lo importante es que se acabe el estadio y el polideportivo, no que el máximo accionista haga negocio».

La reunión

Minutos después en el Ayuntamiento, a pocos metros de la sala de prensa, el alcalde Joan Ribó se reunió con una comitiva del Valencia formada por Layhoon, Kiat Lim, Javier Solís, Kim Koh, Khojama Kalimuddin y Christian Schneider. Además de la presentación del hijo de Peter Lim el encuentro sirvió para hablar del estadio y dejar claro que «este ayuntamiento no quiere retrasar el inicio de las obras». «Les he transmitido que el 16 de noviembre les enviamos las condiciones del nuevo convenio y les he pedido que nos den respuesta. El Ayuntamiento quiere que el estadio se acabe lo antes posible, pero queremos seguridad jurídica. Tendrán licencia cuando tengamos compromiso del polideportivo. Faltan concreciones, tamaño estadio, tamaño polideportivo y sobre eso les he dicho que nos contesten. Hemos dado un paso, hemos enviado unas fichas urbanísticas el 16 de noviembre y ellos nos tienen que contestar y a partir de ahí se podrá avanzar». Por encima de todo, Ribó insistió en la necesidad de «cumplir unas condiciones, que lo pague Peter Lim o Santa Rita, pero que se acabe el estadio», finalizó.