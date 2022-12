El Centenario de Mestalla merecía algo mejor. El viejo coliseo blanquinegro celebró sus cien años de vida en un ambiente desangelado y de gradas vacías. Poco más de 10.000 espectadores. Una entrada que no estuvo a la altura del homenaje al estadio por culpa de la mala gestión de Meriton. Esta no es la forma de acercarse a la gente. El club se equivocó con la fecha y los precios y el resultados fue un campo vacío al mismo tiempo que el centro de la ciudad y sobre todos sus principales arterias comerciales estaban colapsadas de tráfico y gente más preocupada por las compras navideñas que por el fútbol. Fue el peor homenaje posible al templo. Mestalla se merece otra cosa. Que tome nota la propiedad.

Acudieron pocos aficionados (la mayoría niños), pero los que fueron lo pasaron bien. Un mes sin Mestalla en plena temporada es mucho. El partido no pasará a la historia futbolísticamente, pero la gente disfrutó de pequeños grandes detalles como los acordes del himno regional, los villancicos de la banda música, los gritos de Gennaro Gattuso que se escuchaban desde todos los rincones del estadio, las paradas de Giorgi Mamardashvili, los destellos de André Almeida, el desparpajo de Fran Pérez o los centros de José Luis Gayà. El capitán recibió una emotiva ovación en los prolegómenos del partido como muestra de apoyo después de la injusta decisión de Luis Enrique de dejarlo sin Mundial. Lo bueno para Meriton es que se libró del clásico y atronador ‘Peter, vete ya, Peter, vete ya’ del minuto 19. Esta vez sonó con eco y sin apenas volumen. Para celebrar hubo muy poco. Solo el gol de Hugo Duro, la vuelta de la lesionado Mouctar Diakhaby y el regreso de los mundialistas (Hugo Guillamón, Edinson Cavani, Yunus Musah y Eray Cömert) Los actos del centenario de Mestalla comenzaron hora y media antes del partido recordando a los jugadores y los equipos míticos del Valencia que se enfrentaron al Nottingham Forest en tres momentos históricos de la entidad. Vicent Guillot fue la imagen del Valencia que en 1961 jugó el primer partido europeo en Mestalla. Francisco Vidagany representó al Valencia que disputó el partido del centenario del equipo inglés en 1965. El momento más emotivo de la tarde llegó cuando los campeones de la Supercopa de Europa de 1980 (Ricardo Arias, Enrique Saura, Darío Felman y José Manuel Sempere) saltaron al césped con el trofeo llevándose la ovación de los pocos espectadores que ya habían entrado al recinto. El equipo, de hecho, vistió completamente de blanco en homenaje a aquella final del 17 de diciembre del 80. Unas camisetas que se subastarán para comprar botas de fútbol para los equipos del proyecto Escoles Cor Blanquinegre. La plantilla y las leyendas posaron para una foto de familia . Además, Mestalla estrenó los cuatro banderines de los córners inspirados en el escudo original de la entidad: Valencia Fútbol Club. Se mantendrán hasta final de temporada. Mestalla, por encima de todo y de todos, es historia en mayúsculas.

Duro: «Sufrí a nivel mental»

Hugo Duro dijo tras el amistoso contra el Nottingham Forest que el gol que marcó le sirve como «ayuda» porque en el primer tramo de la temporada ha sufrido «mucho a nivel mental» por una lesión de tobillo que no le dejaba entrenarse con normalidad. «He tenido una primera vuelta un poco difícil en lo personal por la lesión de Bilbao, que me ha acarreado varios problemas y no me dejaba participar al 100%, pero he trabajado para tener el tobillo al máximo y me siento mejor», señaló.

«Para mí empieza una temporada nueva, llegaba a casa casi llorando, se me hacia bola ir a entrenar porque la lesión me dejaba hacerlo un día sí y otro no, y por fin puedo entrenar a gusto, que es lo que quería», explicó en rueda de prensa. El delantero madrileño agregó sobre su situación en el club que tiene contrato y está contento: «La afición me quiere un montón y el día a día en el club es una maravilla. Si nadie me dice lo contrario, encantado de estar aquí muchos años más».