Ayer tuvo lugar en la Ciudad de la Justicia el juicio por la nulidad de la venta de las acciones del club a Peter Lim. La acusación estuvo representada por Jaime Navarro y ejercida por un accionista del Valencia CF. El abogado valenciano realizó declaraciones a la salida del juzgado interpelando directamente al juez: «Las cosas que he enumerado para la nulidad son muy ciertas y no se ha contestado a ninguna de ellas. Espero que el juez actúe en consecuencia. La justicia no es matemática, puede haber diferentes opiniones», señaló, exponiendo al tiempo su intención de recurrir en el caso de que el veredicto no sea favorable. Desde el club, por su parte, señalaron a EFE que la vista rozó «lo esperpéntico» por la «falta de solidez y consistencia» de la demanda y lamentaron «la pérdida de recursos públicos».

Navarro explicó que dio dos alternativas al juez en la sesión. La primera la de «acoger parcialmente la demanda» o, lo que es lo mismo, «decretar la nulidad de este contrato de compra que hizo Meriton del 72 por cien de acciones que tenía la Fundación del Valencia CF» y cesar ahí su demanda. La otra, aparándose en «la jurisprudencia del TS», anular todos los contratos derivados del contrato de compraventa, de manera que Meriton no tendría ninguna acción. Tres patronos como testigos Mateo Castellà, patrono por la Generalitat, Cristóbal Grau, patrono que en su día representaba al Ayuntamiento y Miguel Bailach, patrono por la Diputación de València fueron los tres testigos citados a declarar para tratar de dilucidar si la venta de la mayoría del paquete accionarial debe decretarse nula. El propio Castellà habló también al salir del juzgado: «Hubo 20 puntos que se consensuaron entre Bankia, la Generalitat, el Valencia CF y la Fundación, 20 puntos en los cuales tenía que hacerse la venta del club y que fueron sistemáticamente incumplidos. Los compromisos se debían haber plasmado por escrito, fue lo que votamos», señaló a las puertas de la Ciudad de la Justicia. Desde el club apuntaron que se trata de un proceso «teledirigido» con el objetivo de «hacer ruido» y aseguraron que Navarro llegó a preguntar a su abogado cómo se le puede transmitir a Lim una oferta para comprarle sus acciones.