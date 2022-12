El director técnico del Valencia CF Miguel Ángel Corona ha asegurado que el equipo tiene bien cubierta la posición de mediocentro defensivo. Según él, la plantilla no tiene ningún problema en la demarcación de '6' porque ya tienen dos jugadores específicos como Hugo Guillamón y Nico González. Corona explica en una entrevista al periódico deportivo nacional 'Marca' que "en esa posición para mí no hay debate". Estas eran sus palabras:

"Creo que ese tema se nos ha quedado anclado en el pasado y no hemos pasado página, cuando creo que la hemos solventado. En cuanto a lo que es el pivote defensivo nosotros tenemos dos jugadores para un puesto, lo normal: Hugo Guillamón y Nico. Es verdad que Nico tiene unas peculiaridades técnico tácticas que puede jugar en el 8, en el interior o en el mediocampista de acompañamiento. Pero toda su escuela es en el pivote defensivo. De hecho, él era el jugador llamado ocupar la plaza de Busquets el día que no esté Busquets. Y con nosotros ha jugado en esa posición. Si le preguntas, te dice que ésa es su posición natural. Por supuesto que luego los jugadores van evolucionando y van adaptándose a sistemas, entrenadores y sistemas de juego. En esa posición para mí no hay debate".

El Director Corporativo del club, Javier Solís, aseguró recientemente que no ficharán por fichar. Ssiempre que quepa en los parámetros deportivos y económicos, el Valencia CF estará atento a la posibilidad. Descartamos firmar por firmar, ya sea compra o cesión".