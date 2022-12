E l Mundial ya es pasado y, a lo largo de las próximas semanas, los equipos que todavía tenían representación en Catar irán reagrupándose. En el caso del Valencia, Gattuso ya cuenta con su equipo al completo desde el inicio de la semana pasada. Tanto los mundialistas como los últimos jugadores que salían de lesión se reincorporaron al grupo en Paterna con la mente puesta en el partido frente al Villarreal en la ‘nueva’ Cerámica el día de Nochevieja.

Así pues, el entrenador del Valencia vuelve a disponer de su pareja de centrales titular: Diakhaby y Cömert. Ninguno de ellos había estado disponible durante las primeras semanas de esta particular pretemporada. El suizo por el Mundial y el francés por la lesión que sufrió a finales de octubre en el partido frente al Mallorca y que también le privó de ayudar al equipo en las últimas jornadas antes del parón. Ambos se vistieron de nuevo de corto con la camiseta del Valencia en el último amistoso frente al Nottingham. No de inicio, pero sí en el once que jugó toda la segunda parte. Precisamente el Valencia mejoró en esos segundos cuarenta y cinco minutos, tanto con balón como en la solidez defensiva.

A pesar de la falta de ritmo de competición que podía acusar (Cömert apenas jugó 46 minutos en Catar), los dos futbolistas demostraron que son los mejores centrales que Gattuso tiene en plantilla. Hasta ahora y siempre que han estado disponibles, han formado tándem en los partidos más exigentes y Rino solo ha roto esa pareja bien por obligación o por dar descanso. Paulista y Cenk son el tercer y cuarto central en discordia, por ese orden. El brasileño sigue teniendo problemas para mantenerse al cien por cien físicamente y su rendimiento no alcanza al de sus compañeros de equipo. El turco, por su parte, le costó debutar con el equipo pero cuando lo hizo dejó buenas sensaciones. Poco a poco va creciendo en confianza y también en ‘status’.

Caminos paralelos

Aunque en un espacio de tiempo bien distinto, Mouctar y Eray han recorrido un camino muy parecido en València. Ambos dejaron muchas dudas en sus inicios pero han conseguido darle la vuelta a la situación. Diakhaby se ha consagrado, sencillamente, como el mejor central de la plantilla. Y Cömert cada vez rinde mejor.