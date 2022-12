Una de las lecturas positivas que dejó la derrota (1-2) contra el Nottingham Forest en Mestalla fue el tanto del empate de Hugo Duro. Para el delantero del Valencia fue más que un gol. Al madrileño le ha venido el parón mundialista a las mil maravillas. Ha dejado atrás definitivamente la lesión en el tobillo que le estaba minando a nivel físico y mental durante los últimos meses y afronta con optimismo la segunda fase de la temporada con LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España por delante. El gol contra el conjunto inglés le sirvió para recuperar confianza, reforzar las buenas sensaciones de esta particular pretemporada en pleno de diciembre y, lo más importe, dar un pasito más hacia su mejor versión. Por la cabeza del futbolista solo pasa ser el Hugo Duro de la temporada pasada.

No ha sido un arranque de temporada fácil para Hugo. El delantero ha vivido un auténtico calvario desde que se lesionó el tobillo en la segunda jornada de LaLiga contra el Athletic Club. Desde entonces no ha tenido continuidad (31% de los minutos), solo ha marcado un gol (en la tercera jornada ante el Getafe) y, lo más duro, ha tenido que entrenar y competir con dolor en el tobillo. Un problema físico que acabó afectándole a nivel personal en su día a día. «He sufrido mucho a nivel mental y llegaba a casa casi llorando. Tras estos meses que lo he pasado bastante mal quiero jugar y estar a gusto. La lesión de Bilbao no me ha dejado dar el cien por cien, el mister lo sabía he trabajado para estar al máximo, me siento mejor y este gol sirve para ayudarme », reconocía.

Se reencontró consigo mismo contra el Betis (79 minutos de inicio) y el parón mundialista le ha venido como anillo al dedo. Ha sido, como él mismo dice, un «reset» en toda regla. «Para mí empieza el año. Necesitaba esos días porque incluso se me hacía bola ir a entrenar. Empiezo el año ahora», decía ilusionado. Las sensaciones no pueden ser mejores a todos los niveles. Hugo marcó contra el Leeds sub-21 con un buen disparo cruzado con la zurda desde la frontal del área en el primer amistoso de la pretemporada, fue titular en el segundo ante el Clermont francés y puso la guinda en Mestalla con el tanto al Nottinhgam a centro de Fran Pérez. Cada vez está más cerca de ser el futbolista determinante que la temporada pasada marcó diez goles, uno de ellos en la final de Copa, y dio cuatro asistencias. Nunca ha pensado en salir en verano. Lo tiene todo en València y por su cabeza solo pasa recuperar su mejor versión. Es su ‘Año Nuevo’.

