El Valencia CF, ahora sí, ya tiene en su poder el borrador del convenio que el Ayuntamiento ha preparado en sustitución de la ya caducada ATE. Tras varios meses sin apenas novedades, esto supone un paso al frente en la lucha por reanudar las obras del Nuevo Mestalla cuanto antes. La vicealcaldesa de València ha convocado esta mañana a los medios de comunicación para detallar el encuentro que ha tenido con el club: "He mantenido una reunión técnica con el Valencia para seguir dando pasos y desatacar la situación que tenemos con el Nuevo Mestalla, esa obra inacabada que lleva parada más de una década. Este Ayuntamiento tiene un objetivo y es ver cómo esas obras se retoman, se acaban y que el Valencia tenga por fin ese nuevo estadio".

La ATE lleva caducada ya varios meses después de que la propiedad incumpliera los plazos que firmó. Desde entonces el Ayuntamiento se comprometió a redactar un convenio que actuara de forma parecida, manteniendo incluso los mismos derechos. Sandra Gómez ha explicado que la primera parte de ese documento llevaba tiempo redactada y expuesta al club. "Llevamos meses trabajando con el club para establecer el marco jurídico que sustituya a la caducada ATE para poder en primer lugar otorgar seguridad jurídica a la ciudad y al equipo, y para salvaguardar el patrimonio del club y que todos los derechos urbanísticos que hemos decidido que mantenga el club sean realmente para acabar esas infraestructuras pendientes tan importantes como el estadio y el polideportivo de Benicalap. En esas conversaciones avanzamos en la primera parte de convenio, que establece unos condicionantes que nos permiten asegurar que todos esos derechos urbanísticos y toda esa rentabilidad económica que el club va a sacar va a ser para financiar el estadio y el polideportivo. Estábamos detectando en las últimas semanas que se utilizaba de excusa no tener la segunda parte del convenio para seguir avanzando".

"No hay más excusas" para el Valencia CF con el Nou Mestalla

Así pues, la tarea hoy en el encuentro Valencia-Ayuntamiento era la de exponer la segunda parte del convenio que a la entidad le faltaba y que utilizaba como argumento para no avanzar con el estadio: "Nosotros hoy hemos tenido esa reunión técnica y le hemos entregado el borrador de la segunda parte del convenio para que no hayan más excusas. Es el objetivo principal, que el club empiece ya a trabajar para adquirir esa licencia de obras, tienen toda la información. Es un borrador que tiene pocas sorpresas, mantenemos los mismo derechos de la ATE, van a sacar los mismos millones de euros y van a tener cumplir con las mismas obligaciones que suscribieron en 2015".

'Nueva' cuantía del proyecto

La vicealcaldesa de la ciudad de València ha explicado que la cuantía que el club tenía en mente para el proyecto ya ha quedado obsoleta y debe ser actualizada bajo un par de factores: Les hemos entregado un informe del servicio de deportes en el que se especifica la cuantía del proyecto, que más o menos rondará los 9,8 millones de euros. En realidad es coger los 5,7 que ha hecho referencia el club, pero se les había olvidado sumar dos cuestiones: la primera es que esos 5,7 son de un proyecto de hace casi 3 años con módulos de hace tres años. Como todo el mundo sabe, ha habido una subida de precio de materiales y hay que actualizar precios. La otra cuestión es el IVA que van a poder repercutir y que no suponga un sobrecoste al presupuesto inicial. Sumando otros conceptos de licitación llegamos a esa cuantía de 9,8 millones".

Por último, reiteró que "el club ya tiene toda la información y toda la documentación de forma completa. Lo hemos querido hacer así para evitar que sigan utilizando eso como excusa para dilatar o no avanzar en las obras. Ya no hay excusa para que no empiecen a trabajar desde hoy mismo en conseguir la licencia de obra. Ellos en todo momento han podido desarrollar los proyectos, conocían la primera parte del convenio que era la importante para ellos, la segunda no era más que una réplica de la ATE".

Requisitos para ser sede a eventos nacionales e internacionales

Otro de los frentes abiertos relativos al estadio es la posibilidad de que sea sede en un partido del Mundial 2030, para el cual la candidatura ibérica (España y Portugal) es la favorita. Sandra Gómez explicó que "el estadio deberá cumplir con los requisitos que marque la RFEF para que pueda competir por unas semifinales o final de una competición nacional. Ese estadio va a ser el único de la ciudad que cuente con financiación. Tenemos que exigir lo máximo por que la rentabilidad económica que se van a llevar es considerable. Tienen que cumplir con dar cabida a una competición nacional o internacional".

Respecto a la capacidad del campo, que ha sido uno de los principales puntos de desencuentro entre el club y las autoridades, el convenio especifica que debe ser de "70.000 espectadores, lo que se viene estableciendo entre todos los convenios entre el club y el Ayuntamiento".

"Respecto al estacionamiento, en convenio dice que tendrá que cumplir con un estacionamiento que permite acoger competiciones nacionales e internacionales. No hemos puesto cifra concreta pero en el reglamento se habla de 1.000 plazas para vehículos y 700 para autobuses. En el último proyecto que presentaron solo daban lugar a 200 plazas para vehículo privado y eso es insuficiente y no podríamos ofrecer una candidatura. Se incorporan las placas solares porque es una acuerdo que el Valencia adquirió con este Ayuntamiento".

Por último, la edil del partido socialista también tuvo tiempo de aclarar el punto del convenio referido a las parcelas del viejo Mestalla y a los compromisos con el polideportivo de Benicalap. "Se les permite vender la parcela terciaria del Nuevo Mestalla siempre que cumplan con el Polideportivo. En el convenio se establece que pueden hacer uso del terciario del nuevo campo siempre y cuando cumplan con el polideportivo. Respecto al desarrollo urbanístico del antiguo Mestalla, lo establecíamos en dos fases, en primer lugar obtener la licencia de obras para el nuevo Mestalla y, en segundo lugar, se admitirá la reparcelación. Lo que estamos es asegurando que no se podrá vender hasta que no cumplan con las obligaciones".