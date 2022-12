Se acabó esta particular pretemporada de invierno con motivo del Mundial de Catar. Atrás queda el fútbol de selecciones. Vuelve la competición de clubes con un calendario muy exigente para el Valencia y tres competiciones en juego: LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España. Gennaro Gattuso y su plantilla llevan desde el pasado 26 de noviembre trabajando en la ciudad deportiva de Paterna con un triple objetivo: afianzar el estilo de juego, corregir los errores tácticos del primer tramo de la temporada y llegar al Villarreal-Valencia del 31 de diciembre en las mejores condiciones. Para eso, el técnico italiano ha preparado un último amistoso con sabor a ensayo general para partido de Nochevieja en el renovado estadio de La Cerámica. El equipo de Rino afronta este mediodía (12:00 horas a puerta cerrada) en el Antonio Puchades la cuarta y última prueba contra el AZ Alkmaar neerlandés antes de retomar la temporada. Quedan nueve días para volver a la competición liguera y es importante que las sensaciones sean positivas. El Valencia-AZ es más que un amistoso.

De hecho, la idea es que Gattuso reduzca el reparto de minutos de los tres amistosos anteriores y apueste por dar continuidad a un once más titular. La prueba de que Rino va en serio es que los jugadores que no sean titulares jugarán a continuación un partido de entrenamiento contra el Mestalla de Miguel Ángel Angulo. Una señal inequívoca de que el italiano se toma el amistoso como si fuera un partido oficial. Es importante ganar, pero todavía es más importante reencontrarse con la seguridad defensiva perdida en el último test contra el Nottingham Forest en Mestalla. El objetivo es aprender de los errores defensivos que se cometieron contra en conjunto inglés y no repetirlos. El cuerpo técnico está tranquilo porque fueron fallos individuales muy puntuales que están perfectamente localizados. A nivel global las sensaciones de esta ‘pretemporada’ son positivas más allá de los resultados: goleó al Leeds sub-21 por 8-0 y ganó al Clermont Foot 63 francés por 4-2. Hugo Duro y Marcos André han recuperado confianza a base de goles, Samu Castillejo y Fran Pérez han rendido a un nivel alto por fuera y el centro del campo, a falta de fichajes, progresa adecuadamente con la incorporación de Hugo Guillamón y Yunus Musah y la ayuda de Toni Lato por dentro. Aunque lo mejor ha llegado desde la enfermería. La gran noticia de este parón es que el entrenador ha podido recuperar físicamente a todos sus jugadores incluidos los mundialistas (volvieron sanos y sin carga de minutos) y Mouctar Diakhaby. El francés, recuperado de su rotura fibrilar en los isquios de la pierna izquierda, disfrutó de sus primeros minutos en el último amistoso y hoy contra el AZ podría comenzar de inicio por primera vez. Para este choque Gattuso dispondrá de todos sus jugadores a excepción del lesionado de larga duración Jaume Domènech. Uno de los nombres propios del partido es Edinson Cavani. El uruguayo ha dejado atrás el Mundial y sus problemas en el tobillo y mira con optimismo a la segunda parte de la temporada. El Valencia lo necesita para alcanzar sus objetivos. Empezando desde hoy mismo.

Amenaza para los grandes

El AZ Alkmaar ha hecho una mini-concentración de varios días en El Saler para aprovechar el buen clima de la zona y acelerar su puesta a punto en esta pretemporada de invierno. El equipo neerlandés ocupa actualmente la cuarta plaza de la liga de su país con solo cuatro puntos menos que el Feyenoord que es el líder y uno menos que el PSV Eindhoven y que el Ajax de Amsterdam. Entrenando por Pascal Jansen tiene en el delantero danés de 23 años Jens Odgaard, uno de sus fichajes de esta campaña, a su principal referencia goleadora. El Valencia ya se enfrentó al club neerlandés en dos ocasiones anteriores, ambas en la temporada 2011-2012. Los caminos de los dos equipos se cruzaron en cuartos de final de la Europa League. El Valencia CF perdió el partido de ida en Países Bajos por 2-1, pero remontó la eliminatoria tras ganar por 4-0 en el Camp de Mestalla. El AZ jugará un amistoso el 29 de diciembre contra la Atalanta y regresará a la Eredivisie frente al Vitesse el 7 de enero.