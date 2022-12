Edinson Cavani calienta motores de cara al regreso liguero contra el Villarreal. El delantero uruguayo no disputó ayer el encuentro amistoso de los blanquinegros contra el AZ Alkmaar. Por el contrario, el Matador tomó parte del duelo organizado por el entrenador Gennaro Gattuso con el equipo suplente. Después de haber llegado a la cita mundialista de Catar arrastrando molestias y jugando tocado con la selección de Uruguay, Cavani sigue su plan personalizado para coger ritmo y encarar la segunda fase de la competición en plenitud de condiciones.

Cavani volvió de Catar sin la sensación de haberse sometido a un desgaste físico excesivo en la corta comparecencia del conjunto celeste en el Mundial, en la que no superó la fase de grupos. Cabe recordar que Cavani solo fue titular en uno de los tres partidos. No obstante, sí trasladó la imagen de no haber dejado del todo atrás los problemas físicos en su tobillo que condicionaron sus últimas alineaciones con el Valencia, antes de acudir a la llamada de Diego Alonso con Uruguay. El principal desafío de Cavani pasa por prolongar el impacto positivo a corto plazo que manifestó en sus primeros partidos con el Valencia. En los siete partidos disputados, entre su primeras semanas de adaptación y las que estuvo entre algodones antes de Catar, con un total de 435 minutos de juego, el atacante de Salto marcó 4 goles y dio una asistencia. En un equipo que había empezado democratizando el reparto del gol, en tiempo récord el Valencia acusó la dependencia de sus goles, al coleccionarlos casi de forma exclusiva.

El atacante uruguayo está motivado de cara a una segunda vuelta en la que quiere plasmar su compromiso y acallar uno de los debates que rodeó su fichaje por el Valencia ¿Cuál iba a ser su apetito, ya con 35 años, una vez pasado el que sería su último Mundial? Una de las premisas de Cavani para fichar fue la exigencia de firmar un contrato de dos años. La propuesta inicial del Valencia pasaba por ofrecer 1+1, con la segunda temporada supeditada al cumplimiento de objetivos, un modo indirecto de tantear la motivación del delantero. Una opción que contrarió a ‘Edi’, cuyo nivel de implicación en todos los clubes ha sido máximo, con una media goleadora por encima de los 20 goles en la última década.