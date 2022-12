Gennaro Gattuso no tenía el cuerpo para brindis después de la derrota contra el AZ Alkmaar. No le gustaron muchas de las cosas que hizo el equipo en fase defensiva contra los neerlandeses. Gritó, se enfadó y no paró de dar órdenes a los suyos dentro y fuera del campo. Aún así, sacó fuerzas para hacer el tradicional brindis de Navidad en el Media Center de la ciudad deportiva de Paterna. Rino deseó unas felices fiestas a todos y se permitió incluso el lujo de bromear con un dicho valenciano: «Salut y força al canut!». El italiano también habló de deseos para el año nuevo. Uno es corregir los errores defensivos que han hecho encender las alarmas a menos poco más de una semana para el partido de LaLiga contra el Villarreal del 31 de diciembre en La Cerámica. El segundo, es reforzar la plantilla. El calabrés apuesta por fichar un mediocentro (no un pivote) y un jugador de banda siempre y cuando mejoren la plantilla. Para el entrenador, no vale «fichar por fichar».

«Como dijo Miguel (Corona), si tenemos que fichar por fichar no se hace nada, si tenemos la oportunidad de fichar uno o dos jugadores que van a ayudar al club, seguramente que los vamos a fichar. Tenemos que buscar jugadores que puedan mejorar al equipo. Fichar por fichar no lo vamos a hacer. Quiero hablar con sinceridad, no tenemos tres delanteros de banda, nos faltan uno. Tenemos cinco centrocampistas, nos falta uno porque queremos dos jugadores en cada posición, estamos trabajando, pero para el pivote tenemos a Hugo Guillamón y a Nico. Hay que fichar a un centrocampista, pero pivote no, un interior de derecha o izquierda», explicaba el entrenador en el brindis. Gattuso, igual que Corona, coincide en la necesidad de firmar un mediocentro de perfil diferente a Hugo y Nico que complemente a Yunus Musah, Ilaix Moriba y André Almeida. No quiere un ‘6’. El club está peinando el mercado desde hace semanas, pero todavía no tiene ninguna operación avanzada. El calendario se echa peligrosamente encima con un exigente mes de enero (con LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España), pero hay que esperar. El club tiene mucho trabajo por delante y Gattuso, también. El técnico está obligado a corregir los errores defensivos que han lastrado al equipo en los dos últimos amistosos contra el AZ y el Nottingham. Siete goles en contra en los tres últimos amistosos son muchos. Para Gattuso el problema va más allá de los defensas. «Cuando se pierde es imposible estar feliz, pero bien. Han sido errores de todos, no solo de la defensa», explicaba. El italiano está obligado a recuperar la solidez defensiva perdida si de verdad quiere luchar por objetivos en los próximos meses. Las dos últimas derrotas han sembrado dudas y han dejado un sabor de boca amargo. Y e que, las sensaciones no son buenas a pocos días del ‘redebut’ liguero. El objetivo ahora es recuperar a Samu Castillejo y a Jesús Vázquez, que no jugaron por molestias físicas. Edinson Cavani compitió a menor ritmo en un partido contra el filial. Gattuso va a necesitar de todos. También a los que están por llegar.