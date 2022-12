La Nucía para empezar la Copa

E l Valencia CF conoció ayer el que será su rival en los dieciseisavos de Copa del Rey, la primera ronda para los equipos que juegan la Supercopa en el mes de enero. Será La Nucía de César Ferrando, equipo de Primera RFEF. Así pues, el equipo de Gennaro Gattuso no tendrá que salir de la Comunitat Valenciana para iniciar su camino hacia el noveno título de la competición de Su Majestad. Al cuadro blanquinegro, reconocido en su historia como ‘bronco y copero’, le gusta la competición del K.O y se nota en cada edición.

La Nucía vive un buen momento en Primera RFEF. El equipo del Camilo Cano ocupa la decimoprimera plaza del grupo, pero atraviesa por una racha de cinco partidos sin conocer la derrota (tres victorias y dos empates). Además dos de los triunfos son contra rivales de enjundia como la Real Sociedad B o el Eldense. El cuadro alicantino es un recién ascendido y está cumpliendo con creces en la tercera categoría del fútbol español. César Ferrando, entrenador de La Nucía, mostró su satisfacción con el sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey que ha emparejado a su equipo con el Valencia, al asegurar que era el rival que prefería. «El Valencia es un gran equipo, un histórico, por lo que será un partido para disfrutar. Ya que no vamos a ganar la Copa, hay que saborear este tipo de encuentros», dijo nada más conocer el resultado del sorteo celebrado este viernes en la sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).El preparador de La Nucía aseguró: «Quería al Valencia porque me hace mucha ilusión poder enfrentarme a mi equipo, en el que me formé como jugador y entrenador por lo que la considero mi casa. Es un orgullo». Por su parte, Kiko Lacasa, director deportivo de La Nucía, también expresó su felicidad por el rival que deparó el sorteo. «Estamos muy contentos porque en nuestra comarca hay numerosas peñas valencianistas por lo que estamos convencidos de que viviremos una fiesta».

Levante-Getafe

El conjunto dirigido por Javi Calleja, que ya acunula 14 partidos sin conocer la derrota desde que llegó al cargo, recibirá al Getafe en los dieciseisavos de final del torneo del KO, en un partido que se jugará en la semana del 2 de enero, con horario todavía por confirmar, y en el Ciutat de València al tratarse de un rival de inferior categoría. El cuadro levantinista se encuentra en esta ronda después de vencer en la primera al Olot (0-4) y en la segunda al Andorra (2-1).

Cartagena-Villarreal

El Villarreal CF conocer ya su rival copero, que será el Cartagena, de Segunda División. El partido se disputará en el Estadio Cartagonova el 3 de enero del 2023 a las 19.00 horas. Tras superar en la prórroga al Guijuelo (1-2) en la 2ª ronda, el Submarino ha sido uno de los 32 equipos que ha estado en los bombos del sorteo, que se ha celebrado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, la sede de la Real Federación Española de Fútbol. En el sorteo ya han entrado los cuatro equipos de la Supercopa de España y que hasta la fecha habían quedado exentos.