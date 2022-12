Miguel Zorío continúa siendo el único ofertante público por las acciones de un Valencia que Meriton asegura no tener en venta. El empresario continúa con su idea de «recuperar el club» mientras le «marcael territorio» a Peter Lim

¿Cómo interpreta la llegada de Kiat Lim al Consejo?

Otra operación más de maquillaje de Meriton. Igual que el regreso de Layhoon, que ahora parece Santa Teresa de Jesús cuando se fue del Valencia a gorrazos de Mestalla. Kiat no va a mandar nada, seguirá siendo su padre el que manda con Layhoon de brazo ejecutor. Por desgracia para el Valencia no va a cambiar nada.

Antes de entrar en el asunto político. Anunció hace unos días que su nueva oferta es de 150 millones de euros. Si no aceptó la primera de 250, ni la segunda de 212. ¿Qué le hace pensar que puede aceptar esta?

Yo no sé lo que va a aceptar, sino lo que los valencianistas podemos pagar sin hundir al club por recuperarlo. El Valencia en deuda está mucho peor que cuando cogió Lim el club, ha perdido 180 millones de euros. Se dice que ha invertido mucho, pero es por las pérdidas que ha generado y siempre que llega el 30 de junio lo tiene en quiebra y causa de disolución. Lo evita con artificios contables, pero su inversión cada vez vale menos. Lo quiere vender por 450 millones y no tiene ninguna oferta. Yo le estoy marcando el territorio para que no pueda pegar el pelotazo del Viejo Mestalla porque no ha cumplido con la ATE.

Dijo Layhoon que la gran parte de las pérdidas son responsabilidad de los anteriores gestores y de la pandemia

Quiero recordar que llevan ocho años aquí y que se comprometieron ante el patronato de la Fundación que el Valencia se quedaba sin deuda en muy pocos años. Que dijeron que estarían peleando con los grandes de Europa en los próximos cinco años. Y lo que han hecho es perder 180 millones.

¿Qué solución le ve usted al club?

Hay dos: vender a los valencianistas o invertir. No le puedo obligar a lo primero, pero si él quiere recuperar su inversión tendrá primero que invertir dinero en la plantilla y en el estadio, si no lo hace valdrá cada vez menos su inversión y nuestras ofertas tendrán en cuenta esas pérdidas que el club continúe dando. Pero siendo el club de Peter Lim e indirectamente de Jorge Mendes, el Valencia no tiene solución. Hay que controlar que los jugadores se compren al precio debido, no al sobreprecio que ha comprado el Valencia en cada momento: Joao Cancelo, André Gomes, Negredo, Enzo Pérez, Abdennour… No valían lo que se pagó en ese momento.

Layhoon dijo que no podían iniciar las obras sin tener el convenio porque las licencias que tienen no se lo permiten

Eso es taxativamente mentira, con las licencias actuales lo puede terminar haciendo un estadio con las características para las que fueron solicitadas las licencias. Es decir, con 70 mil espectadores, la cubierta que se presentó… Lo que no puede pretender es que esas licencias le permitan hacer un estadio ‘low cost’ diferente. Si quiere cambiar de proyecto entonces sí tiene que iniciar un nuevo trámite, pero con las actuales no necesita convenios urbanísticos, solo cumplir lo que Aurelio Martínez y Amadeo Salvo comprometieron ante el Patronato de la Fundación. Y es que iba a poner 150 millones para comprar las parcelas y acabar el estadio.

Sea por la vía que sea. ¿En dos-tres años vista sigue viendo al Valencia en manos de Meriton?

No pueden aguantar el club más de dos años porque cada año le va a costar 30, 40 o 50 millones mantenerlo.