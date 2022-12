Gennaro Gattuso ha demostrado ser un gran entrenador en la primera parte de la temporada. Intenso, exigente, enérgico, transparente y pasional. El italiano se ha ganado el respeto de todos por su estilo valiente de juego, su conocimiento de los códigos del fútbol, su personalidad arrolladora, su capacidad de conexión con la grada y, por supuesto, su gestión del vestuario. Rino, más allá de la pizarra y su experiencia acumulada en el mundo del fútbol, se ha destapado en sus primeros meses en el Valencia como un motivador nato.

El calabrés se ha erigido en el gran líder del grupo con un mensaje inspirador y motivador con el que trata de sacar lo mejor de todos y cada uno de sus jugadores. Discurso cercano y defensa pública. Son dos de sus principales armas de trabajo. Rino intenta desde el primer día crear un ambiente propicio para que sus jugadores (la mayoría jóvenes) puedan dar su mejor rendimiento. La gran diferencia con respecto a sus antecesores es la protección y el cuidado con el que trata al futbolista dándole valor hasta en la derrota y protegiéndolo de la opinión pública en sus ruedas de prensa. «Mi plantilla es la mejor del mundo», aseguró desde el principio como una clara declaración de intenciones.

Otro de sus triunfos en clave interna es su faceta comunicativa. Rino habla con todos. Con los importantes y con los que tienen un papel más secundario en el equipo. No hay estatus. O por lo menos no hay tanta diferencia. Gattuso habla siempre a sus jugadores. Muchas veces con charlas individuales. Lo hace tanto en Paterna como en los hoteles de concentración creando un contexto de confianza que siempre suma.

Rino es un motivador nato. Una de las herramientas que utiliza el técnico para conseguir la mejor versión del futbolista es su terapia de premios por objetivos. El técnico motiva al fútbolista con ‘regalos’ si son capaces de cumplir sus objetivos profesionales. Algo que vivió en su época como jugador y ahora traslada a su plantilla. Pasó por ejemplo después de la victoria en el último partido de LaLiga contra el Real Betis. Sus futbolistas ganaron y Gattuso los premió con tres días más de vacaciones a las puertas del parón mundialista. No es el único gesto que el técnico ha tenido con ellos esta temporada. Gattuso prometió a los jugadores el último modelo de ‘Iphone’ (valorado en más de mil euros) si eran capaces de ganar dos partidos consecutivos en LaLiga. Sucedió en el mes de octubre antes de la Copa del Mundo de Catar. El Valencia venía de ganar en Pamplona y por primera vez en la temporada podía encadenar dos triunfos consecutivos. No fue así. El equipo empató contra todo pronóstrico contra el Elche en Mestalla y se quedó sin móviles y, lo que más dolío, sin dos puntos que habrían impulsado al Valencia en la clasificación. Así también se construyen los equipos. Como decía reconocía recientemente uno de los capitanes Jaume Domènech en su acto de renovación: «Gattuso ha hecho una familia».

Gattuso domina la psicología del futbolista como pocos. Por eso obligó a José Luis Gayà a cogerse más vacaciones tras la traición de Luis Enrique en el Mundial, se llevó a todo el equipo de cena en Hallowen pocos días después de perder contra el Barça (última hasta ahora) o reunió a sus jugadores después de la derrota más dolorosa de la temporada contra el Mallorca para quitarles de la cabeza que el problema de este equipo no era la inexperiencia y que lo único que tenían que hacer era tener la mentalidad para dar continuidad a lo bueno que sí estaban haciendo. Gattuso sabe de fútbol, pero de psicología también.

«Si hay fichajes tienen que marcar la diferencia»

Gennaro Gattuso está preparado para volver a la competición. Lo hará este sábado ante el Villarreal en la ‘nueva’ Cerámica. El equipo lleva entrenando desde el pasado 26 de noviembre y posteriormente se fueron reincorporando los mundialistas conforme caían eliminados. «El equipo está muy bien, con gran mentalidad. Estoy muy contento. Ahora empieza LaLiga y tenemos muchos partidos y estamos preparados», expuso el italiano a los medios del club. También destacó que, en una temporada en la que el Mundial ha sido en unas fechas atípicas, el estado físico de los jugadores será crucial para sobrellevar lo que resta de temporada: «Es una cosa nueva para todos porque es la primera vez que se juega un Mundial así. Pienso que muchos jugadores están cansados, pero tenemos que jugar y apretar todos los partidos. Hay 24 partidos por delante de liga más la Copa, tenemos que prepararnos bien física y mentalmente. Seguramente vayamos a utilizar todos los jugadores que tenemos en plantilla», explicó.

El rival para la vuelta a LaLiga no será otro que el Villarreal de Quique Setién, al que le está costando despegar desde su llegada. Aún así, el entrenador del Valencia avisó del poderío del submarino y de la dificultad del partido: «Es un partido muy difícil contra un equipo que tiene jugadores importantes. Es un derbi, no un partido normal y jugamos en un estadio nuevo. Tenemos mucho respeto al Villarreal pero vamos a jugar nuestro partido». El Valencia buscará su segunda victoria consecutiva en la competición doméstica tras la victoria por tres goles a cero frente al Betis justo antes del parón. Rino no quiere que ese triunfo desate la euforia y sacó su lado más exigente: «No es correcto hablar solo del último partido contra el Betis. En esta primera fase de la temporada el equipo ha tenido buena mentalidad, aunque en la tabla creo que nos faltan cuatro o cinco puntos, pero tenemos que seguir con la misma mentalidad y mejorar», añadió el entrenador del Valencia.

«Orgulloso» de su equipo

Al margen de los resultados, la conexión Valencia-Gattuso ha sido palpable desde su llegada y cada vez va a más. La leyenda rossonera valora mucho su plantilla y sabe cuál es el camino a seguir para conseguir los objetivos: «Me ha gustado mucho cómo el equipo ha trabajado estas semanas, con gran espíritu y profesionalidad. Me gusta la mentalidad, me gusta como trabajan estos meses. Tenemos que seguir así».

Gattuso también habló de la posibilidad de tener caras nuevas en el vestuario a partir de enero. No lo descartó, pero advirtió las condiciones y volvió a recordar que está satisfecho con su equipo: «Estoy encantado con mi equipo, con los chavales que trabajan conmigo, tengo mucho respeto. Si tenemos que fichar jugadores tienen que marcar la diferencia porque yo estoy contento con mi plantilla». Por último, se marcó unos objetivos para el año nuevo: «Vamos a mejorar la calidad del juego, la condición mental de seguir los 90 minutos en el partido. Estoy orgulloso de entrenar estos jugadores que estoy entrenando».

