Ya lo dijo Javier Solís en la rueda de prensa posterior a la Junta General de Accionistas. El Valencia no iba a fichar por fichar pero sí iba a estar atento a las posibilidades del mercado. Pues bien, la primera opción que parece se ha presentado en la secretaría técnica de Mestalla es la de Nahitan Nández, futbolista uruguayo que actualmente milita en el Cagliari de la Serie B.

Pablo Bentancour, agente del futbolista, ha hablado en ‘Quiero Fútbol’ sobre las posibilidades de mercado para su futbolista y ha revelado que el Valencia es una opción real para él. «Hay dos o tres propuestas por Nahitan Nández. Me llamó Gattuso para llevarlo a Valencia. Ahora, durante la nota, me llamó el director deportivo de Valencia, le voy a devolver el llamado». Estas han sido las palabras exactas del agente. No es la primera vez que se relaciona al futbolista con el Valencia, pero en el pasado no ha sido posible vestirle de blanquinegro por cuestiones económicas. Ahora, en la segunda división italiana, acometer su traspaso podría ser más sencillo, aunque de momento se trata de un simple comtacto y no hay nada avanzado.

De 26 años, el centrocampista internacional con la celeste (aunque no disputó el Mundial de Catar), cumple con el perfil de fichaje que pidió Gattuso. El italiano avisó de que quería tener la posibilidad de doblar en cada posición y en la de interior, ahora mismo, no puede, puesto que solo cuneta con André Almeida, Ilaix Moriba y Yunus Musah. Rino ya avisó que a Nico y a Hugo Guillamón los considera pivotes. Nahitan solucionaría ese problema en el mediocampo.