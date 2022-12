El verano marca el camino en el mercado del Valencia CF

E l Valencia mira al mercado de enero con una idea entre ceja y ceja: aprovechar las oportunidades. En una economía de guerra, el objetivo de la entidad es tratar de ‘imitar’ lo que se hizo el pasado verano de 2022, cuando el conjunto dirigido por Gattuso aprovechó algunas opciones en forma de cesión, uno de los mecanismos que entran de nuevo dentro de los parámetros ante la falta de músculo por el ‘Fair-Play Financiero’. Haciendo un repaso a los futbolistas que aterrizaron entre julio y agosto aparecen Lino, Castillejo, Cavani, Justin Kluivert, Nico González, Ilaix Moriba (volvió a pesar de estar el curso pasado), Almeida y Cenk Ozcakar.

La mejor noticia es ver que, dentro de la situación, la mayoría de esos futbolistas están siendo protagonistas e importantes para Gattuso. Con algún ‘pero’, el objetivo era encontrar jugadores que fueran directos al once titular y que permitieran al técnico italiano tener futbolistas de rendimiento inmediato y eso sí ha sucedido. La realidad es que ahora en invierno vuelve a suceder algo similar. Sin dinero por la gestión del pasado más inmediato, Corona, Gattuso y compañía deben tirar de ‘ingenio’ y acertar con las apuestas. Si eso sucede, el equipo estará más cerca de poder soñar con Europa, algo que de momento está lejos en la tabla aunque no tanto en puntos.

Ataque

Tres extremos aterrizaron en Valencia el pasado verano y un nueve. Lino fue el ‘flechazo’ para afición y la sensación es que ha aprovechado la primera parte del curso. Todavía debe mejorar en cifras (2 goles y 1 asistencia), pero es un futbolista que es capaz de meter al equipo dentro del área rival. Castillejo fue una operación sobresaliente dentro del contexto Valencia. Profesional, se ha integrado a la perfección en el vestuario y se ha metido a Mestalla en el bolsillo. Ya conocía al técnico, quien sabía qué podía dar y le ha hecho ‘capitán’ de ese costado derecho. Lleva dos goles, pero se ha perdido cuatro partidos. Además llegó gratis y el margen de error era mínimo. El último de los extremos es Justin Kluivert. El holandés suma las mismas cifras que Lino aunque ha jugado muchos menos minutos. Ha aprovechado ese rol de revulsivo para volver a crecer y ahora espera tener incluso más protagonismo en la segunda parte del curso. El cuarto en llegar, pero en la punta y no en el extremo, fue el gran deseado. Cavani fue la figura. La guinda. El éxtasis en Manises a su llegada mostraba qué futbolista estaba llegando a Valencia y aunque se ha perdido 7 partidos (dos porque su fichaje se confirmó después de su llegada, tres porque no estaba a tono y dos previos al Mundial por lesión), Cavani ha mostrado el porqué la apuesta era un ‘seguro’ : siete partidos jugados, cuatro goles y una asistencia. Anota un tanto cada 108 minutos.

Centro del campo y defensa

En la medular, el Valencia apostó también por tres refuerzos, dos de ellos cedido. El primero de ellos para un rol mixto. Nico González era ese futbolista que podía ser interior o pivote según las exigencias de cada partido o para dar descanso a Hugo Guillamón y hasta el momento todavía no ha explotado. Sí ha combinado buenos partidos con otros algo más perdido y en los que todavía su estatus no queda definido. Tanto que desde Barcelona apuntaban a la posibilidad de cortar la cesión, algo que no puede hacer el conjunto culé si el Valencia no da el visto bueno. A pesar de eso, cuenta y mucho para Gattuso y es un jugador que puede aportar muchísimo en la segunda parte del curso. Por su parte, Ilaix volvió a Mestalla después de estar ya desde el enero pasado pero todavía no ha explotado. Quien sí lo ha hecho es Almeida. El centrocampista, el único en propiedad, es un diamante en bruto. Cuerpo técnico y afición están encantados con sus prestaciones y el portugués es un jugador que no tiene techo. En la defensa, Cenk Ozcakar es un jugador que cuando ha jugado lo ha hecho bien y ha demostrado estar capacitado.

Sin duda fue la incorporación más destacada del verano. El Valencia le ganó la carrera a varios equipos y convenció a Cavani para jugar en Mestalla. Le costó arrancar en los primeros partidos pero ya lleva cuatro goles en los siete partidos que ha dispitado. Además regaló una asistencia de gol.

André Almeida ha sido el único jugador por el que el Valencia CF ha desembolsado dinero en un traspaso. El luso ha costado siete millones y medio de euros y en el primer tramo de la temporada ha dado la sensación de que va a terminar amortizando ese dinero. Se ha hecho con un sitio en el once titular.