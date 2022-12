La posible salida de Jesús Vázquez sigue siendo uno de los temas más candentes en las oficinas del Valencia CF. No porque haya cambiado demasiado en las últimas horas de puertas hacia dentro, pero sí por las palabras de Ángel Torres en la jornada de ayer en las que ya hablaba abiertamente de un «principio de acuerdo» con el club de Mestalla para hacerse con el lateral izquierdo. Sin embargo, la salida aún está condicionada a el sí del Valencia CF que hasta la fecha no se ha producido y al sí también de Gennaro Gattuso. En el caso de éste último es, en concreto, por otra parte de la ecuación y es la figura de Lato. El canterano ha rendido en todo momento esta temporada. Como lateral, interior e incluso como extremo. Su año confirma que es un buen activo pero de momento todavía no está clara su renovación, algo que provoca que el entrenador italiano tampoco tenga claro si dejar salir o no a Jesús.

Mientras, desde Getafe, el cuadro azulón tiene cierta prisa en incorporar a Jesús Vázquez y la mejor prueba son las declaraciones en la jornada de ayer del presidente del conjunto del Coliseum Alfonso Pérez. «Hay un principio de acuerdo con el Valencia CF y estamos esperando el contrato», manifestó antes de hablar también de la parte de Jesús. «Tenía varias ofertas pero ha decidido venir aquí. El francés (Jordan Amavi, cedido hasta la fecha en el Coliseum) se vuelve al Olympique». De esta forma, Ángel Torres confirmó el cambio de cromos previsto para su lateral zurdo con el valencianista como protagonista. Su salida, en las condiciones actuales, sería además una gran noticia para el Valencia produciéndose además la renovación de Toni Lato. Con el de la Pobla de Vallbona como recambio y alternativa desde el banquillo para Gattuso y Jesús curtiéndose con minutos en el Coliseum todos salen ganando. Eso es lo que piensa además el lector de Superdeporte, quien votó con un 82 por cien la posibilidad de cesión sin opción de compra para el Getafe. El 84 por cien de los votantes en la encuesta de la web de Super votaron por la ‘cesión sin opción de compra’, una operación que permitiría al lateral izquierdo jugar en un sitio en el que además tendría poca competencia y se convertiría en una pieza importante para Quique Sánchez Flores. Por su parte, el 13 por cien de los votantes pincharon en la opción ‘que se quede en el Valencia’, dejando claro que confían mucho en la posibilidad de que pueda participar con mayor regularidad en la segunda parte del curso con el Valencia CF de Gennaro Gattuso. Mientras, la tercera opción con únicamente un 2 por cien fue para ‘cesión con opción de compra alta’ y la última con solo un 1 para ‘traspaso con cláusula de recompra’. En definitiva, el 97 por cien lo quieren sumando minutos en Getafe o disfrutando en Mestalla. El Valencia todavía no se ha decidido aunque todo apunta a su salida rumbo a Getafe para poder aprovechar minutos en la élite y tener un activo más en el futuro más cercano. Por otra parte, el club trabaja en el mercado de fichajes para tratar de desbloquear futbolistas de cara al centro del campo.