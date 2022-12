El estreno de un estadio reformado, llevarse el derbi de la Comunitat Valenciana, empezar el año 2023 por delante del otro en la clasificación… Demasiados ingredientes mezclados como para que Villarreal y Valencia no regalaran un partido de altísimo nivel y plagado de acciones de calidad. Tras un arranque fulgurante de los locales, fueron los de Gattuso quienes golpearon primero gracias a un flechazo de Cavani. Justo antes del descanso, cuando más duele, Chukwueze igualó la contienda. Cuando todo parecía visto para sentencia, un cabezazo de Foyth en un córner dejó los tres puntos en Vila-real para desatar una nochevieja perfecta en La Cerámica.

Antes de cualquier otra cosa pudiera ocurrir, Gerard Moreno perdonó al Valencia en una ocasión que un delantero de su categoría ni siquiera tiene que pensar para enviarla al fondo de la red. El Villarreal aprovechó un desajuste defensivo valencianista para filtrar un balón perfecto a Álex Baena. El ‘16’ sirvió el pase de la muerte para un Gerard Moreno que, a puerta vacía y completamente libre de marca, la envió incomprensiblemente fuera de los tres palos. Había comenzado con una marcha más el Submarino, que trataba de golpear primero mientras el Valencia se asentaba sobre el verde. El segundo aviso, en el minuto ocho, fue casi calcado al primero, pero con los papeles intercambiados. Gerard dejó en una posición manifiesta a Capoue que, tras cuerpear con Cömert, se topó con Mamardashvili.

Reina y Mamardashvili, duelo de paradones

Al parecer dos avisos serios fueron suficientes para despertar a los de Gattuso, que comparecieron en La Cerámica a partir del minuto 12. Hasta tres ocasiones de mucho peligro en apenas siete minutos precedieron al gol que estrenaba la ‘nueva’ Cerámica. Lino fue el primero en probar a Reina con un disparo algo escorado con su pierna izquierda; Cavani, con un buen testarazo, lo hizo poco después, pero de nuevo salió victorioso el experimentado guardameta del Submarino. No tuvo que intervenir en otro remate claro de Lino gracias a la intervención de Pau Torres en el último instante. Sin embargo, en el minuto 21 la defensa amarilla se terminó quemando tras estar varios minutos jugando con fuego. Algo que no puedes hacer si el delantero centro de tu rival es Edinson Cavani. El matador recogió un rechace de Pepe Reina dentro del área y, con pierna izquierda, envió un flechazo directo a la escuadra. El Valencia no solo mandaba en el luminoso, también generaba una sensación de peligro asfixiante cada vez que cruzaba tres cuartos de campo.

Se igualaron las fuerzas en el ecuador de la primera parte, aunque era el Valencia quien desprendía más sensación de dominio a base de recuperaciones rápidas y jugadas elaboradas con calidad. Ambos tuvieron ocasiones para alterar el marcador, pero no encontraron precisión en los metros finales. Sobre todo el Valencia, que además pagó muy caro su falta de acierto. El Villarreal salió airoso de una larga y embarullada jugada dentro de su propia área que el cuadro blanquinegro no logró convertir. Del 0-2 al 1-1, en uno de esos caprichosos destinos que tiene el fútbol. Parejo envió un balón preciso a la carrera de Gerard Moreno que solo tuvo de hacer uso de su calidad para poner en bandeja el empate a un Samu Chukwueze que esperaba incomprensiblemente solo delante de Mamardashvili.

El ritmo del partido descendió tras el paso por vestuarios. El Villarreal cambió el plan y apostó por reducir el intercambio de golpes y ganar presencia con balón. Sin embargo, fue en una rápida contra cuando el Submarino dispuso de la primera ocasión clara de los segundos cuarenta y cinco minutos. Tras una veloz combinación de pases, el balón le cayó a Gerard Moreno pocos centímetros dentro del área. El ‘7’ amarillo, que no tenía su idea de cara a puerta, volvió a toparse con el gigante georgiano.

La incapacidad de desequilibrar el encuentro obligó a los técnicos a mover sus banquillos. Empezó Gattuso, que quiso darle músculo a su centro del campo introduciendo a Iliax por Yunus. Minutos más tarde hizo lo propio Setién buscando desborde en ataque metiendo en el campo a Morales y Jackson. El técnico del Valencia no se quedó atrás y también cambió su ataque dando entrada a Kluivert, que ocupó el sitio de Samuel Lino. Las caras nuevas sobre el verde le sentaron mucho mejor al Villarreal, que empezó a inclinar el campo hacia la portería del Valencia conforme se llegaba al final del partido. En un córner Foyth encontró el premio rematando de cabeza demasiado liberado y desató la locura en la afición amarilla, que veía más cerca que nunca vivir una nochevieja perfecta.

Con una Cerámica entregada a su equipo, el Villarreal aguantó el resultado y dio aire a Setién con una nueva victoria. Los de Gattuso, que aún pudieron empatar en el último ataque con un cabezazo de Diakhaby que se marchó alto, reanudan la competición con un duro varapalo y entran en 2023 sin haber aprovechado la oportunidad de engancharse a la lucha por entrar en Europa.