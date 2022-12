E l mercado de fichajes que empieza mañana y la situación contractual de Toni Lato y Jesús Vázquez centró casi todos los focos de la rueda de prensa que concedió Gennaro Gattuso previa al partido frente al Villarreal. Tras conocerse la pobre oferta de renovación que el club le ha presentado al jugador de la Pobla, el técnico explicó que «sé la propuesta que ha hecho el club y si al jugador no le gusta debo aceptarla. Tiene seis meses de contrato y cuando le llamo viene bien. No puedo decir nada contra él porque es una máquina y se entrena a full. Sé que no está contento con lo que le han ofrecido».

Sobre Jesús expuso que «no ha tenido mucha oportunidad y lo mejor para él es que juegue con continuidad porque tiene mucha calidad, pero tenemos a Gayà con un nivel muy alto. No sé si se va o no ni cuándo». El joven lateral tiene una propuesta del Getafe para salir cedido y podría marcharse si el Valencia resuelve el ‘caso Lato’. También hubo tiempo para hablar del proceso de renovación d Diakhaby. «El club propone contratos, no es mi dinero. Hay cosas que cambian y no puedo controlar. Espero que renueve, no lo sé», añadió el técnico del Valencia.

Respecto a la posibilidad de realizar fichajes a partir del uno de enero Gattuso reconoció que el club está trabajando y mirando jugadores, pero no vendrá cualquiera: «No sé si vamos a fichar. Yo estoy contento con mi plantilla y prefiero no fichar por fichar. Estamos trabajando y mirando muchos jugadores, quiénes pueden venir y mejorar el equipo».

Elogios cruzados

En materia de partido, en primer lugar Rino confirmó que no hay ninguna baja (salvo Jaume): «Todos bien, sin lesión». Habló, además, del que será su rival mañana, Setién: «Fui varias veces con una cámara a ver cómo entrenaba a Las Palmas y me ayudó a cambiar mi mentalidad». El italiano le dio la importancia que merece a un derbi y expuso que «es muy difícil porque es un equipo increíble con mucha calidad. He hablado con mucha gente que siente el partido como uno de los importantes del año. Tenemos que hacer un gran partido»

El entrenador del Villarreal, Quique Setién, señaló por su parte que les espera un partido «abierto y complicado» . «El Valencia es un rival muy duro, que está haciendo las cosas bien. Un equipo que propone las cosas como nosotros, por lo que será un partido con alternativas. «Tienen individualidades, a lo que se suma la idea y el cambio que les ha dado Gatusso, que es un entrenador al que tengo un gran aprecio y consideración. Creo que la transformación de lo que era él como jugador y lo que son sus equipos es admirable, es algo que valoro mucho. Su Valencia es un equipo que esta creciendo».

Setién, que se hizo cargo del Villarreal para sustituir a Emery, admitió que tras un inicio complicado, les ha venido bien el parón.