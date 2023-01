No hay nada más caprichoso del destino. Si hace dos semanas se hablaba del centro del campo y el extremo como las dos posiciones con mayor necesidad de refuerzo en el mercado de fichajes, los últimos dos encuentros han dejado dos ‘víctimas’ en forma de lesión precisamente en estas zonas del terreno de juego. Nico González cayó contra el Villarreal y Samu Castillejo lo hizo el viernes contra el Cádiz en Mestalla. La lesión del malagueño obliga a acelerar también la llegada de un extremo cuando el calendario empieza a apretarse y la rotación a quedarse corta. Ayer se hizo público el parte médico de Castillejo, que alumbraba una «fractura de la extremidad distal del radio de su muñeca izquierda» y que se escogerá el mejor tratamiento posible después de ser sometido a pruebas.

Las bandas ya fueron la zona del campo que se dejaron por completar en el mercado de verano. El Valencia cerró la ventana de fichajes con tres jugadores para dos puestos, dejando sin doblar en efectivos la banda derecha. A lo largo de la primera vuelta, de hecho, la rotación exterior se ha visto muy resentida cada vez que un jugador de banda ha tenido algún percance físico. Precisamente cuando Castillejo no pudo estar, Gattuso tuvo muchos problemas para darle al Valencia fortaleza y ritmo, teniendo que colocar a Justin Kluivert a pierna natural -no es su costado idóneo- y, sobre todo, se vio muy limitado para hacer cambios que diesen otro aire a las segundas partes. Ahora que parece que Castillejo volverá a estar varios partidos fuera, el extremo cobra una posición prioritaria en las necesidades de mercado del club de la mano del pivote y reduce más si cabe las opciones de fichar el interior que el equipo necesita para desarrollar el juego que quiere Gattuso.

Gattuso necesita soluciones

Con la Copa del Rey y la Supercopa a la vuelta de la esquina, el Valencia no tiene extremo suplente más allá del canterano Fran Pérez y solamente cuenta con cuatro centrocampistas para tres puestos, teniendo que recurrir a ‘parches’ como Toni Lato o Dimitri Foulquier para sostener la rotación, pero la ausencia de un pivote creador suplente o de un interior de mordiente, trabajo, ritmo y presión condicionan y mucho la propuesta del equipo y su capacidad para afrontar más de un partido en una misma semana.

Sin fichajes y, lo más importante, sin fútbol. El Valencia de Gennaro Gattuso se ha caído en el momento más importante de la temporada y el técnico no es capaz de encontrar la tecla para levantarlo. Al italiano le crecen los problemas más allá de la inacción del club en el mercado. La preocupante crisis de juego del equipo y las todavía más peligrosas primeras dudas del entrenador desde que se hizo cargo del banquillo son la verdadera amenaza para esta joven plantilla. El equipo se está jugando la temporada en este exigente mes de enero y Rino no tiene respuesta para explicar lo que está pasando. «Tenemos que entender bien qué está pasando. Me preocupa que mi idea pierda fuerza», decía preocupado y nervioso. El técnico entonó el ‘mea culpa’ y asumió la responsabilidad de la dolorosa derrota contra el Cádiz, pero no es suficiente. Su obligación es darle herramientas al equipo desde el banquillo. Y de momento, no lo está consiguiendo. La competición no espera a nadie. Gattuso necesita encontrar soluciones urgentemente lleguen o no los ansiados refuerzos de invierno.

Rino repitió hasta dos veces una reflexión que invita a la preocupación a estas alturas de la temporada. «En este momento tenemos que pensar bien en qué dirección ir», dijo. El técnico dejó entrever que existen dudas en sus jugadores y en su dirección de campo y eso es incluso más peligroso que la falta de recursos de la plantilla. Rino está obligado a maximizar el rendimiento de sus jugadores y en este nuevo arranque de la temporada no lo está logrando. Hasta el punto que ha comenzado a plantearse cambios tácticos. «Tengo que pensar cómo solucionar la dificultad que estamos, poner a los jugadores en la posición correcta.... Esto tenemos que trabajar». El Valencia ahora mismo está atascado a nivel defensivo, ofensivo y lo más preocupante, mental. Gattuso reconoce que durante muchas fases del partido a sus jugadores les pesó la camiseta y les quemó el balón. El equipo ha perdido consistencia y seguridad en defensa, la sala de máquinas en el centro del campo se ha estropeado (no hay un trivote titular) y las principales armas de ataque se han colapsado hasta poner el estilo de posesión en entredicho. Por perder se ha perdido hasta el factor ambiental de Mestalla. El Valencia solo ha sido capaz de ganar uno de los últimos cinco encuentros de LaLiga. Una racha que desgraciadamente se ha convertido en una dinámica habitual en los últimos años. El problema viene de lejos bajo la gestión de Meriton. Solo 28 victorias en los últimos 100 encuentros de Liga, un registro que solo mejora al de los años 80. La media del club en Primera es 44 victorias cada 100 partidos. Gattuso es responsable, pero no es el culpable