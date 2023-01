Gennaro Gattuso se lleva a Jaume Domènech a Arabia Saudí. El técnico del Valencia ha querido que el portero (uno de los capitanes de la plantilla) refuerce al grupo en la Supercopa de España después de un reinicio de temporada complicado con dos derrotas consecutivas contra el Cádiz y el Villarreal. A pesar de que no tiene ficha federativa y que no podrá jugar hasta la próxima temporada, el de Almenara es una pieza clave del vestuario y Rino lo quiere cerca del equipo en estos momentos difíciles. Hay que levantar al grupo y nadie mejor que Jaume, recientemente renovado por el club hasta junio de 2014 con el OK del italiano. Los dos lesionados que no estarán en la lista de convocados de Riad son Samu Castillejo y Nico González. El malagueño pasará por quirófano después de su fractura de la extremidad distal del radio de su muñeca izquierda. El gallego guarda reposo tras ser intervenido en Barcelona de la fractura en el quinto metatarsiano del pie izquierdo.