Rogério Guedes, padre del exjugador del Valencia Gonçalo Guedes, volvió ayer a dejar un mensaje en sus redes sociales en el que hacía referencia al conjunto blanquinegro. Ya lo había hecho en varias ocasiones cuando su hijo todavía jugaba en Mestalla y, de hecho, alguna de ellas no sentó del todo bien a la afición, que consideraba que falta el respeto al club.

«El último que queda». Un mensaje tan claro como corto es lo que ha colgó ayer el padre del atacante portugués, ahora jugador de los Wolves, a través de su cuenta de Instagram. Fue un pantallazo en el que dicha frase acompañaba a una foto conmemorativa de la Copa del Rey conseguida en el año del Centenario del Valencia en la que aparecían ocho protagonistas. La frase se la dedicaba a José Luis Gayà, único futbolista de los que aparecen en la imagen que continúa en el equipo y al que mencionaba junto a un emoticono.

En la imagen aparecen: Marcelino, Santi Mina, Gameiro, Soler, Rodrigo, Parejo, Guedes y el propio Gayà. El capitán es el único que queda en el Valencia CF actual, efectivamente. El resto abandonaron la entidad en las temporadas posteriores, siendo los últimos de ellos Carlos Soler, que se marchó en verano al PSG a cambio de unos 18 millones de euros, y el propio Guedes, que hizo lo propio pero con destino Wolverhampton por una cantidad que rondó los 30 millones. Sin embargo, en la plantilla actual todavía hay siete jugadores que formaron parte de aquel Valencia campeón. Jaume, Rivero, Paulista, Diakhaby, Gayà, Lato, Guillamón levantaron la copa... y esperan poder repetir este año tras quedarse a las puertas el curso pasado frente al Betis.

La publicación de Rogério puede entenderse como un pequeño dardo a la propiedad del club por haber dejado escapar a un grupo de futbolistas con el que el Valencia se había vuelto a convertir en un fijo en Europa y estaba en disposición incluso de ganar títulos.

No es la primera vez que Rogério Guedes genera polémica con respecto al Valencia CF, aunque en esta ocasión sorprende porque su hijo ya no forma parte de la plantilla. En el pasado, concretamente en verano del año 2022, unas declaraciones suyas ya enfurecieron a la afición y avivaron más que nunca el debate sobre la continuidad del luso en el equipo de Mestalla. Cuando Gonçalo atravesaba su mejor momento en el equipo, Rogério afirmó que su hijo «debería estar en un club mejor». Una falta de respeto clara al club para el que jugaba. «Le gusta estar en el Valencia CF, pero quería un poco más en lo deportivo. Ahora, si pudiera volver al Benfica... seguro que le hubiera gustado», añadió. Pocos meses antes ya había incendiado el ecosistema valencianista con otras declaraciones muy parecidas. «Estaría bien si no fuera por la situación en la que está el Valencia CF. Guedes solo brilla cuando hay un equipo que se lo permite. ¿Se irá este verano? No lo sé, pero en València no hay Champions, ni Europa League. Él está de más en el club», afirmó.