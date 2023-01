El Valencia CF ya se prepara de cara a la eliminatoria de Copa del Rey contra el Real Sporting debido a que no tiene partido liguero. El choque de El Molinón es mucho más allá de un encuentro por estar en la siguiente ronda del torneo del KO, sino que alberga un cariz motivacional ‘extra’. La crisis de resultados del equipo, especialmente las derrotas contra Villarreal y Cádiz, han pinchado el globo de principio de temporada y el equipo quiere volver a enganchar a su gente y propiciar el clima del inicio de la ‘era Gattuso’ en Mestalla que tantos elogios despertó.

El conjunto valencianista va en busca de la ‘tecla’ táctica que le devuelva la competitividad y le permita empezar a crecer en el campeonato, pero a su vez también ese revulsivo anímico que ayude a facilitar el proceso y engrasar la maquinaria. Ahí la Copa emerge como una oportunidad de oro para conseguirlo. Y es que más allá de los resultados, que fueron un tanto irregulares, los primeros meses de competición dejaron momentos de comunión total entre el equipo y Mestalla, escenas de ‘piña’ constantes, alusiones a las ‘collejas’ de Gattuso y demás situaciones de fortaleza grupal. A ese estado de convicción se quiere regresar con un subidón de adrenalina como verse otra temporada en cuartos de final de una competición que la mayoría de la plantilla quiere conquistar para quitarse la espina clavada de la pasada temporada.

No sería la primera vez que el éxito copero inspira un cambio en liga. Sin ir más lejos el curso pasado el Valencia no superó el bache que se inició tras la derrota de Nochevieja contra el Espanyol hasta el empate en San Mamés de semifinales en el que el equipo se vio muy superior al Athletic Club y no se cayó hasta la derrota en la final de La Cartuja. Esta vez, no obstante, el estímulo deberá ser más temprano para poder permitirse mirar hacia competiciones europeas, que están cada vez más lejanas a nivel de puntaje. Si la Supercopa, que acabó de forma cruel para el equipo, fue un refuerzo en la capacidad del Valencia para medirse a equipos como el Real Madrid, la Copa del Rey ha de ser la que traduzca estas sensaciones en un pico de confianza para volver, después de dos semanas, a enfrentarse a LaLiga.

Entrenamiento

El equipo ya está enfocado en este encuentro trabajando en la Ciudad Deportiva de Paterna. Ayer trabajaron con una gran presencia de canteranos en la sesión y con algunas buenas noticias y otras malas. Marcos André se volvió a ejercitar con el grupo después de no estar disponible en el encuentro de Arabia Saudí ni tampoco en el encuentro contra el Cádiz CF.

La mala noticia fue que Mouctar Diakhaby se tuvo que retirar a mitad. El defensor francoguineano no fue titular contra el Real Madrid, partido en el que Gattuso apostó por alinear a Cenk Özkacar y Eray Cömert, pero esta temporada ha sido uno de los jugadores más importantes en los planes del entrenador.