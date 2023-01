El Valencia CF se reforzó el pasado verano con ocho nuevos jugadores para completar un equipo que no pierde de vista el objetivo de regresar a Europa. Cinco de ellos llegaron en calidad de cedidos y otros tres son ya propiedad del club tras acordar un traspaso con su anterior equipo o tras firmar como agentes libres.

Prácticamente en el ecuador de la temporada, el balance de los ‘fichajes’ de verano es, en general, positivo. Con más o menos protagonismo, todos ellos están teniendo oportunidades con Gattuso y están recompensando la confianza del míster con minutos de calidad.

De todos los nombres fue el de Cavani el que más ilusión desató en Verano. Su rendimiento estaba prácticamente asegurado y el uruguayo no está defraudando. Desde su debut se ha convertido en la referencia ofensiva del equipo sin discusión. En nueve partidos disputados hasta la fecha en LaLiga, el ‘matador’ ha convertido cinco goles y ha repartido una asistencia.

Otro jugador con el cartel de indiscutible es Samuel Lino. Desde su llegada se hizo dueño de la banda izquierda de Mestalla y su capacidad de desequilibrio y desborde le ha dado muchas alegrías. El único ‘pero’ al brasileño es su falta de determinación en los metros finales. Es un jugador muy joven con un margen de mejorar mayúsculo.

Del mismo modo que Cavani, Samu Castillejo es propiedad del Valencia. El malagueño, siempre que está disponible, está siendo titular en la banda derecha. Ya ha fabricado dos goles con la camiseta del Valencia y su nivel de compromiso ha encajado en Mestalla. Estará de baja algo más de un mespor una fractura de muñeca.

Uno de los refuerzos que más potencial está demostrando es Justin Kluivert, aunque todavía no ha sido capaz de hacerlo con continuidad, más bien a cuentagotas. De momento está actuando como revulsivo y aporta cosas diferentes al equipo. Con menos minutos disputados, sus cifras (tres goles y dos asistencias) son mejores que las de los dos extremos titulares.

André Almeida, por su parte, es sin duda el jugador que más ha encandilado a Mestalla. Está madurando a pasos agigantados y cada vez es más diferencial. Se percibe un jugador con un talento innato que puede dar muchas alegrías a la afición. La mejor noticia es que el luso es propiedad del Valencia después de que el club pagara 7,5 millones en verano.

Un jugador que no está teniendo mucha suerte es Nico. Sus primeras semanas en València no fueron del todo buenas y no contaba con los minutos que deseaba. Con el paso de los partidos ha ido jugando cada vez mejor y se hizo un hueco en la posición de pivote. La mala fortuna se cebó con Nico cuando mejor estaba jugando y estará de baja aproximadamente tres meses tras fracturarse el quinto metatarsiano ante el Villarreal.

Ilaix regresó a València después de que ya estuviera cedido el curso pasado de enero a junio. Sigue dejando destellos de muchísima calidad pero le está costando encontrar regularidad. Alterna partidos muy buenos con otros no tanto. Ahora mismo parece el cuarto centrocampista para Gattuso.

La mayor sorpresa está siendo Cenk Ozkacar. Durante las primeras jornadas no tuvo minutos y parecía claramente el cuarto central. Las lesiones le ‘empujaron’ a debutar y, desde entonces, cada vez está jugando mejor. Gattuso incluso le premió con la titularidad en las semifinales de Supercopa.