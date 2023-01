El Valencia se ha asegurado la continuidad de un futbolista que a principio de temporada parecía más fuera que dentro. El aval de Gennaro Gattuso ha sido importante. El técnico pidió la renovación del futbolista en la primera reunión de la temporada con Peter Lim en Singapur. El club accedió a la petición del italiano y trasladó al futbolista una oferta importante acorde a su actual rol deportivo como líder del centro de la defensa. «Diakhaby es otro jugador que le hemos hecho nuestra mejor oferta», reconocía la presidenta Layhoon Chan tras la Junta General de Accionistas del 12 de diciembre. El jugador tenía ofertas de otros clubes europeos encima de la mesa, pero finalmente tomó la decisión de quedarse. Su predisposición al acuerdo ha sido máxima en los últimos meses. De ahí que el Valencia afrontara la recta final del proceso de renovación con optimismo. ‘Diakha’ se siente valorado a todos los niveles en el entidad de Mestalla. Conecta con Rino, tiene el respeto de sus compañeros y el cariño de una afición que le dio una segunda oportunidad y ahora lo considera como uno de los suyos.

La clave es que Diakhaby ha encontrado la continuidad que nunca tuvo. El francés ha dejado atrás sus habituales altibajos y se asentó en el centro de la defensa el año pasado. Lleva 142 partidos oficiales en cinco temporadas.

El Valencia soluciona de esta forma su ‘prioridad’ en materia de renovaciones después de cerrar meses atrás las ampliaciones de José Luis Gayà , Hugo Guillamón, Giorgi Mamardashvili yJaume Domènech. El capitán y el georgiano firmaron hasta 2027 con cláusulas de rescisión de 100 millones de euros. Hugo renovó hasta 2026 con un descenso de su cláusula. Mientras que Jaume amplió una temporada más a pesar de la lesión con un 1+1 que podría llegar hasta junio de 2025.

El ‘plan renove’ que pidió Gattuso a la propiedad para consolidar un bloque ha sido un éxito. El único lunar es Toni Lato. La oferta del club (solo un año con una reducción salarial del 50%) fue una invitación a marcharse. Falta saber si lo será en enero o en verano.

Januzaj espera el acuerdo con el Sevilla para ser el primer refuerzo

Adnan Januzaj espera el acuerdo desde Sevilla. El extremo belga sigue entrenando a las órdenes de Jorge Sampaoli mientras se resuelve su fichaje por el Valencia en calidad de cedido. El jugador ha dado el OK al Valencia y espera que los clubes alcancen un acuerdo definitivo por su cesión hasta el próximo 30 de junio. La negociación sigue en marcha, pero las diferencias económicas de momento son importantes. Los dos clubes continúan negociando el porcentaje de salario que tendrían que pagar al futbolista hasta final de temporada. La intención del Sevilla era ahorrarse buena parte de la alta ficha (alrededor de 3 millones de euros). El Valencia no está dispuesto a asumirla la mayoría del sueldo teniendo en cuenta que su prioridad en el mercado es el fichaje del centrocampista.

A Januzaj le toca esperar. Lo que está claro es que el sevillista ve con buenos ojos la posibilidad de recalar cedido en el Valencia hasta final de temporada. El Valencia tiene el OK del jugador, pero de nada servirá si no hay acuerdo con el Sevilla. El conjunto hispalense está obligado a dar salida al jugador porque no cuenta en los planes de Sampaoli y necesita liberar su fair play financiero de cara a la recta final del mercado de invierno. Las dos partes están condenadas a entenderse en los próximos días por el bien de todos.

Januzaj es la primera opción del Valencia para reforzar la banda. El belga cumple con el perfil de extremo que puede jugar a pierna cambiada en la idea de juego de Gennaro Gattuso. El gran hándicap del jugador es que tan solo acumula 125 en lo que va de temporada. Uno de los requisitos que exigía el italiano para ayudar con rendimiento inmediato. El dato lo dice todo: lleva el 4% de los minutos: 65 días sin jugar. Más de dos meses.