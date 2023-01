La rueda de prensa previa al partido de Copa frente al Sporting sirvió para que Gennaro Gattuso hablara más claro que nunca sobre varios de los temas que marcan la actualidad del Valencia. Una de las mayores preocupaciones para el técnico es que siguen sin llegar refuerzos a falta de menos de dos semanas para que el mercado baje el telón.

La prioridad sigue siendo un centrocampista, aunque un extremo también es necesario. El problema, como siempre, es el escaso músculo económico del club: «He propuesto cientos de nombres, pero tenemos que tener dinero. Fichar por fichar no es correcto. Si tenemos que fichar tiene que ser un jugador que venga a ayudar al equipo y tenga experiencia», explicó Gattuso. Además, reconoció que no está «enfadado con el club» a pesar de que le gustaría contar ya con caras nuevas.

Uno de los nombres propios que más ha sonado en los últimos días para el Valencia es el de Januzaj. Gattuso no quiso pronunciarse demasiado aunque sí enfrió ligeramente su posible llegada debido a su inactividad: «Si tenemos que fichar un jugador tiene que tener partidos en las piernas». Además, recalcó que ha «hablado con Corona de 50-100 jugadores. No solo Januzaj, sino muchos jugadores». También hubo tiempor de tratar las posibles salidas. En ese escenario Gattuso volvió a demostrar que no está conforme con la situación actual de Toni Lato: «El club ha hecho la propuesta, no es cosa mía decir si es buena o no. Es un jugador que me gusta mucho. He dicho lo que Toni puede dar en este equipo, después decide siempre el club...». Sobre la reciente renovación de Diakhaby admitió estar «muy contento» porque lo veía «muy difícil» hace algunos meses. Otro de los nombres propios de la comparecencia fue el de Guillamón, al que Rino quiere «recuperar». El italino se deshizo en elogios: «Tiene una inteligencia muy alta».

Dos bajas para la Copa

En materia de partido, Gattuso confirmó que Diakhaby y Thierry «no estarán disponibles». Cömert, por su parte, sí entrenó ayer y parece que estará disponible. Sobre Castillejo explicó que el lunes «empezó a trabajar en el césped pero tenemos que respetar la evolución de la operación». Gattuso destacó de su rival que es un equipo «que tiene buena mentalidad, ganaron al Rayo Vallecano jugando con una calidad increíble». Además, destacó que el cambio de entrenador en el Sporting juega en su contra: «Cuando se cambia de entrenador el equipo siempre hace un partido con ganas».

La margarita del extremo

El nombre de Facundo Pellistri ha vuelto a ser relacionado con el Valencia CF en las últimas horas. El extremo derecho, prácticamente inédito en lo que va de temporada, busca una salida en forma de cesión del Manchester United. Según informa Fabrizio Romano el club de Mestalla es uno de los que han pedido su préstamo.

El periodista italiano, además, menciona al Bolonia y el Flamengo como otros aspirantes a su incorporación. «El Manchester United ha programado una nueva ronda de conversaciones con el agente de Facundo Pellistri para discutir una posible cesión en enero. Pellistri, esperando la decisión del club y Ten Hag, ya que muchos clubes han solicitado un acuerdo de préstamo», asegura. A diferencia de la Serie A y el Brasileirão, el uruguayo sí conoce LaLiga tras pasar una temporada y media en el Alavés.

La necesidad de fichar a un extremo ha quedado patente desde que se confirmara la lesión de muñeca de Samu Castillejo. El futbolista nacido en Montevideo es diestro y, aunque ha llegado a jugar en la izquierda, su banda natural es la derecha.

Del mismo modo que ocurre con Januzaj, por quien hay negociaciones con el Sevilla, el charrúa tampoco cumple el requisito de Gattuso de futbolistas con minutos en las piernas. Apenas suma 6 con el primer equipo del Manchester United en un partido de EFL Cup contra el Charlton de League One donde tuvo tiempo para dar una asistencia a Rashford y 66 en un partido con el filial en el EFL Trophy. Más relevante fue su papel en Uruguay en el Mundial de Catar, donde disputó los tres partidos de la fase de grupos junto a Cavani, dos de ellos como titular.

Frenazo por Januzaj

Gattuso explicó ayer que los futbolistas que aterricen en València tienen que haber sumado minutos en la primera parte del curso. «No ha cambiado nada. Lo mismo que hablé hace cuatro días en Arabia vale hoy también. Si tenemos que fichar un jugador tiene que tener partidos en las piernas, no puede gastar uno o dos meses en adaptarse porque no hay tiempo. Los jugadores tienen que tener un minutaje en las piernas», señaló, algo que de alguna manera ‘descarta’ -solo analizando las palabras del técnico- la posibilidad de Januzaj, quien sin embargo sigue siendo una opción real en Mestalla. «No puedo hablar de nombres que en este momento tienen la camiseta de otro equipo. Hemos hablado con Corona de 50-100 jugadores. No solo Januzaj sino muchos jugadores pero no puedo hablar de nombres por respeto a sus equipos», explicó.