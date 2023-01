Contento. Así terminó el partido Gennaro Gattuso tras un partido solvente del partido en una eliminatoria que podría entrañar, a priori, un peligro para las aspiraciones valencianistas. «No pensaba que podíamos ganar 0-4, tenía mucho miedo y respeto al Sporting. Estoy muy contento», así de claro se manifestó al respecto el técnico italiano.

«Hemos empezado bien y hemos terminado bien. El partido del Cádiz nos ha matado. Si miramos la tabla en LaLiga estamos mal. Hemos apretado en el primer tiempo, han cambiado de entrenador, no es fácil jugar aquí. Tenemos que seguir en esta línea», hacía balance en positivo tras varios partidos sin saber lo que es una victoria.

«Tenía miedo de estos partidos. Cuando se cambia de entrenador la cabeza del jugador sale con energía y ganas. También es un club histórico, el año que ganó la Copa se perdió aquí 2-1. Tiene jugadores de calidad y experiencia. Tenía miedo», destacaba Rino sobre la mentalidad el equipo que sí estuvo presente durante todo el partido.

«Hemos pensado mucho tiempo cuando perdimos contra el Cádiz y dije que teníamos que cambiar, pero también tenemos que mejorar en ese estilo de juego. No siempre hemos presionado en la línea correcta. Estoy contento por cómo estamos interpretando el juego con balón», se refería Gattuso al vértigo que pudo tener el equipo a partir del 0-1.

El entrenador del Valencia dio a la Copa y a una nueva presencia entre los ocho mejores: «El club le da gran importancia porque hoy hablaba con Layhoon tenía miedo también, le gustaba que el equipo jugara unos cuartos de final». Sin embargo no puso un objetivo ni en Liga ni en Copa: «No lo sé, pero pienso que tengo un equipo muy joven, con mucho talento y se entrenan siempre a tope. En este momento tenemos que mejorar a nivel técnico y mental. En este momento tenemos una situación de clasificación en la liga no buena. Tenemos que trabajar fuerte las cosas que nos han faltado estos meses. No sé dónde puede llegar este equipo»

«En un momento de dificultad tengo que poner el mejor equipo en el campo. Me gusta hacer puntos en la liga porque si no ganas dos o tres partidos mira, estamos 4 o 5 equipos en dos puntos. La prioridad no es la Copa es seguir hacer el trabajo que estamos haciendo», cerró sobre las rotaciones.