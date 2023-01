El Valencia conoció rival para cuartos de final de la Copa del Rey en un sorteo en el que era casi más importante el escenario que el rival por la envergadura de los equipos presentes en el bombo. Deseo concedido, Mestalla será el coliseo de batalla en una eliminatoria en la que quiere darse otra gran alegría accediendo a semifinales por segundo año consecutivo. El enfrentamiento, además, será contra el mismo equipo al que los valencianistas apearon el curso pasado para meterse en la final de La Cartuja en un momento clave de la temporada y que sirvió para ver la mejor versión del equipo en la segunda vuelta.

La reedición de este duelo llega en un momento clave, con el equipo en busca de completar su recuperación anímica con un estímulo tan grande como meterse entre los cuatro mejores del torneo del KO. Ya pasó la campaña pasada, cuando el Valencia llegaba de su peor racha de la temporada -iniciada después de la dura derrota contra el RCD Espanyol en Nochevieja que privó al equipo de dormir en puestos Champions y que sentó como un jarro de agua fría a la plantilla- y después de ser superior a los bilbaínos en San Mamés y posteriormente hacer lo propio en Mestalla logró remontar el vuelo.

Esta nueva eliminatoria se presenta como una oportunidad para hacer lo propio: rival histórico al que siempre es especial ganar y posibilidad de acabar con un ambiente festivo en Mestalla, algo que ya ha quedado demostrado que suele ser un subidón de adrenalina para una plantilla que quiere recuperar la alegría de principio de temporada y traducirlo en el juego que maravilló a la inmensa mayoría de entrenadores rivales y que propició grandísimas entradas en el coliseo de la Avenida de Suecia para ver los primeros pasos de la ‘era Gattuso’.

Partidazo

El encuentro que se disputó el año pasado en Mestalla fue ideal de principio a fin. Primero por el recibimiento al autobús en los aledaños del estadio y después por la superioridad táctica que mostraron los de José Bordalás, que como ahora Gattuso también se encontraba probando alternativas a su esquema predilecto para recuperar competitivamente a su Valencia. El equipo formó con tres centrales, se blindó con Foulquier y Gayà por los carriles y buscó liberar a Bryan Gil y a Gonçalo Guedes. En este contexto el luso fue especialmente peligroso y marcó un gol antológico que metió a los blanquinegros en la siguiente ronda y que hizo enloquecer a un estadio ávido de alegrías. La afición se echó a la calle para corear el nombre de sus futbolistas, que respondieron desde el balcón. El valencianismo y el equipo ya se conjuran para repetir la alegría la próxima semana.

Aguas más calmadas

B Solo un año después dos clásicos del fútbol español vuelven a verse las caras con la eliminatoria de 2022 todavía en directo. Un duelo en el que más que saltar chispas aquello se asemejó a una guerra sin cuartel entre los bandos. El Valencia CF volvió a cumplir el sueño de verse en una final de Copa del Rey, pero con sangre y sudor. Declaraciones cruzadas, polémicas arbitrales, partidos broncos... pero con final feliz para los de Mestalla.

El Valencia dio el primer paso a la final de Copa después de arrancar un valioso empate en San Mamés contra el Athletic Club, en un duelo muy intenso, disputado palmo a palmo, en el que el equipo de Bordalás llegó a someter al de Marcelino García Toral guiado por el talento de Bryan Gil. En un partido de mucho colmillo e interrupciones, el Valencia fue capaz por fases de dominar el juego, pero no tanto las emociones, con los athleticzales con un punto más de callo y picardía. El gol inicial de Raúl García fue contrarrestado por el valencianista del año, Hugo Duro.

El propio delantero no se cortaba al hablar del error arbitral: «La sensación es agridulce por no ganar, por el penalti que ha sido como un castillo. Buen empate, pero sensación escocida. Sigo sin entenderlo, tengo que verlo pero no lo entiendo, se pitan penaltis por menos, el otro día al Cádiz le pitan dos de risa. Es que hasta se cae el defensa, y es porque me ha dado».

Tampoco se calló Carlos Soler. El canterano además de reclamar el penalti criticó la acción que supuso la falta del primer gol del Athletic, en la que el golpeado había sido él: «Hay varias acciones clave en el partido, el penalti no sé si es o no, entiendo que el árbitro diga que no, pero es que en la repetición es clarísimo. Es un penalti clarísimo y en las cámaras es muy sencillo verlo. La acción de su gol, me pisan a mí en la falta. Y luego la acción de los tacos en el muslo es roja, pero no depende de nosotros, lo tenemos que decir porque si no parecemos los tontitos y eso no puede ser. Lo hemos hecho bien pero se puede hacer mejor», señaló.

«Lo que me queda claro es que el criterio arbitral no está unificado, cada uno hace lo que quiere, no tienen miedo a las sanciones, pitan lo que quieren y consultan cuando quieren. Así no se puede. Lo que está claro es que la parcialidad está latente y se le ha privado al Valencia CF descaradamente de poder llevarse un partido y tener la posibilidad de poner un pie en la final», aseguraba Ricardo Arias tras el partido en VCF Media.

Unas palabras que tuvieron la réplica en el Athletic con unas declaraciones en las que Dani García menospreciaba a la Leyenda del Valencia CF: «Lo único que hace Arias, has dicho que se llama, el señor Arias este es calentar el partido, pero no dependemos de él ni de nuestro presidente»,

Mientras tanto en el lado rojiblanco las críticas acerriaban contra Bordalás por el sambenito de equipo duro con una rajada de Marcelino: «Me han parecido imágenes más propias de Regional que de una semifinal de Copa del Rey. Hay que intentar favorecer el espectáculo. El árbitro es responsable de esto. No se puede llamar a esto un partido de fútbol», dijo el asturiano. Tampoco se quedó atrás el presidente del Athletic Club, Aitor Elizegui, que buscó ‘calentar’ criticando el estilo de juego del entrenador alicantino.