Recta final con mucho trabajo

La ventana de traspasos invernal entra mañana en su recta final. El próximo martes día 31 será el último día en el que los clubes podrán firmar refuerzos pensando en afrontar la segunda parte de la temporada con la mejor plantilla posible. A día 22 de enero, el Valencia no ha firmado todavía ninguna cara nueva. Ni como cedido y mucho menos como fichado. Y eso que las prioridades del equipo están muy claras, pero el músculo económico para abordarlas sigue siendo muy limitado a pesar de que la entidad se ha desprendido de los jugadores más valiosos en los últimos veranos.

La mala fortuna con las lesiones acentuó aún más un objetivo que ya estaba claro: el Valencia necesita un mediocentro. Lo ideal sería incorporar a dos: un pivote cuyas fortalezas se centren más en el apartado defensivo y un interior con capacidad para aportar desde el primer momento. Pero la realidad financiera del club no invita a pensar en un doble esfuerzo en esa demarcación. Sobre todo porque hay otra parcela que también está pidiendo refuerzos a gritos. La lesión de Castillejo, que finalmente le apartará del verde menos de los esperado, también ‘obligó’ al Valencia a pensar en salir al mercado a por extremos, una posición que ya estaba algo huérfana desde el comienzo de la temporada. Los ‘Samus’ (Lino y Castillejo) han ocupado las dos bandas en el once siempre que han estado disponibles. A Kluivert, por su parte, le ha tocado desempeñar el papel de revulsivo, y con bastante acierto de hecho. Fran Pérez también ha entrado en dinámica del primer equipo pero a Gattuso le gustaría contar con más variedad.

No hay ninguna operación avanzada, pero el club sí ha intensificado su interés por ciertos futbolistas. En el centro del campo, Nahitan Nández sigue en el radar. Su agente confirmó hace algunas semanas que Corona y Gattuso se había puesto en contacto con él para traer al futbolista uruguayo. Han ido pasando los días y no se ha concretado nada por una cuestión económica, pero a Rino le gusta y no está descartado ni mucho menos.

En la ‘operación’ extremo hay dos nombres por encima del resto. Javier Solís, portavoz del club, confirmó hace pocos días que hay contactos con Januzaj. El acuerdo estuvo próximo, de hecho así lo confirmó Sampaoli: «Me comentaron en un momento que estaban muy avanzadas las negociaciones. Casi hecho». Sin embargo, en la rueda de prensa previa al partido frente al Sporting, Gattuso enfrió ligeramente el interés acusando que lo que necesita ahora el equipo son jugadores con minutos en las piernas, un requisito que no cumple el jugador belga. Aún así, a falta de opciones más interesantes, de nuevo por la delicada situación económica, el Valencia no puede descartar al atacante del Sevilla. Eso sí, la operación, que sería una cesión, solo se cerraría si el Sevilla acepta a pagar una parte importante del salario o si el jugador accede a bajarse la ficha.

Pellistri gana enteros

El último protagonista de este rompecabezas es Facundo Pellistri. El Manchester United quiere que se marche cedido para que tenga los minutos que no puede tener en Old Trafford y el Valencia siempre ha sido una opción. El bloqueo con Januzaj le ha hecho ganar enteros.