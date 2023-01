El técnico del Valencia, Gennaro Gattuso, apuntó que le preocupa la fragilidad de su equipo, al que consideró que le hacen daño con muy poco, tras el empate ante el Almería. «En este momento, el primer responsable soy yo. Cuando un entrenador tiene un equipo al que le hacen daño con poco tiene que pensar, y pienso que no es correcto hablar de plantilla y de jugadores, tengo que trabajar porque es mi responsabilidad. El partido es un partido valiente, seguramente no hemos hecho cosas bien en la segunda parte, en el 2-1 no hemos presionado nada y hemos perdido balones muy fáciles, pero el partido ha sido normal», dijo.

Gattuso, que incidió en que está preocupado porque cuando no se gana un partido como este hay que preocuparse, fue preguntado por cómo se trabaja esa fragilidad, a lo que respondió que «intentar hacer cosas un poco diferentes a cómo estamos trabajando en las últimas semanas, buscar una solución para darle otro aspecto al equipo, trabajarlo en el campo. Sobre todo, tenemos que presionar mejor». «El problema no es de hoy, es un problema que nos ha pasado muchas veces que cuando tenemos el partido en la mano, en un pequeño detalle o jugada lo perdemos todo. Tengo que buscar la solución y trabajar», finalizó.