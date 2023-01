Queda menos de una semana para que se cierre el plazo de fichajes en el mercado de invierno (31 de enero) y el Valencia CF todavía no ha conseguido reforzar la plantilla con una sola incorporación. Gennaro Gattuso espera resignado la llegada de fichajes que le permitan mejorar el equipo y sacarlo de una situación que se ha tornado cuanto menos delicada, quedando situado a tres puntos de la zona de descenso.

El italiano, cansado, pasó la pelota al club y avisó: prefiere quedarse como está antes que fichar por fichar. «Estoy esperando fichajes como la afición y como todos. La afición está esperando e igual que tú. El club sabe que me falta un mediocampista. Ya lo sabe. Siempre hemos hablado de números, de Fair Play Financiero... es simple mi respuesta. Espero jugadores que me dan la posibilidad de mejorar el equipo. Si tengo que fichar por fichar, estoy bien así», señaló un Gattuso que desde antes incluso de que se abriese la ventana invernal de incorporaciones ya dijo públicamente qué jugadores quería: dos centrocampistas (uno por la lesión de Nico González para el pivote y otro para actuar como interior y dotar al equipo de mayor presencia física, recorrido y mordiente en la presión) y un extremo. Los días han ido pasando, las necesidades no solo no han cambiado sino que se han acentuado por la mala imagen ofrecida en varios partidos, pero el club ha seguido sin fichar, manteniendo su costumbre de dejarlo todo para el final del mercado de enero.

Exigente con el fichaje

El italiano reconoció que ha tenido que descartar jugadores porque el club no dispone de dinero ni FPF. «Tengo que seguir y trabajar. Ya está. Hemos hablado de jugadores de nivel, también he escuchado que no se puede hacer porque no dan los números. Si miro a un chaval joven que tiene cualidad estoy abierto a todo. Pero tiene que tener la cualidad que yo quiero», señaló un Gattuso que tiene muy claro el tipo de jugador que necesita para reforzar su propuesta. La situación es muy complicada por tiempos y por el poco músculo económico del club, por lo que el italiano señaló el perfil que ficharía si solo puede llegar un centrocampista en lugar de dos: «Un mediocampista que pueda jugar en todas las posiciones del medio del campo».

A Rino le hubiera gustado tener refuerzos hace semanas, pero considera que si llega un futbolista con ritmo de competición «no llega tarde». «Si tiene ritmo y ha jugado partidos... pienso que no. A mí me importa el ritmo del futbolista. Si es de nivel puede entender rápidamente, pero es importante que tenga minutos en las piernas».