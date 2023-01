El alcalde de la ciudad, Joan Ribó, realizó sus valoraciones a la salida de la reunión con el Valencia CF para avanzar en el asunto del nuevo estadio. El máximo representante del consistorio anunció un acuerdo con las fichas urbanísticas, pero expuso que el convenio está en fase de estudio porque el club les ha entregado su respuesta en la reunión.

Había dos temas muy importantes. Por un lado, el tema de las fichas urbanísticas y por otro el desarrollo del convenio. Hemos estado hablando de ambos. Hemos llegado a un acuerdo en el tema de las fichas urbanísticas, es un paso muy importante. Con las fichas urbanísticas se ponían una serie de condiciones para condicionar el desarrollo del terciario y acondicionar el desarrollo del PAI de Mestalla a que estuviera acabado el polideportivo de Benicalap y el nuevo estadio. Había algún problema en la aceptación de esto, hoy se ha aceptado y podemos decir que se ha dado un paso importante y que nos permite al Ayuntamiento poner en marcha todo el tema de las licencias urbanísticas", señaló al respecto de esas fichas urbanísticas aparentemente satisfecho por haber logrado ese entendimiento.

Sobre el convenio, por otra parte, el consistorio recibió en la misma reunión la respuesta al borrador en la que el club llevaba semanas trabajando, por lo que no se quisieron 'mojar' por no conocer al detalle el contenido del mismo: "En este momento no estamos en condiciones de decir si está bien, si está mal o si hace falta añadir modificaciones. Si hemos estado hablando de una serie de temas, por ejemplo el coste total del polideportivo, también las posibilidades de uso del futuro estadio y algún otro aspecto significativo. Hemos recibido su borrador, lo vamos a estudiar", expuso.

Sobre la movilidad, por último, Ribó explicó que han quedado para "concretarlo" y decidir qué parte le corresponde al club y qué parte al Ayuntamiento, pero recalcó que no han hablado demasiado de temas como el aforo, sino más bien temas como los costes del polideportivo y los usos del estadio. Aquí Sandra Gómez realizó un apunte, señalando que en España "el IVA se paga" y que ha sido uno de los asuntos tratados, en relación al polideportivo.