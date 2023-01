El Valencia CF no atraviesa su mejor momento deportivo. En Liga los resultados no acompañan, el equipo ha vuelto a perder este domingo, en esta ocasión ante el Valladolid en Zorrilla (1-0)y el jueves fue eliminado de los cuartos de final de la Copa del Rey por el Athletic Club de Bilbao en Mestalla (1-3). La afición ya no puede más y el pasado jueves al terminar el partido de Copa, alrededor de 1500 aficionados se quedaron congregados en la puerta cero del estadio para cargar contra el club y pedir responsabilidades a los jugadores y entrenador.

Protesta multitudinaria a las puertas de Mestalla tras la derrota Con estos resultados, el fantasma del descenso está cada vez más presente en el equipo y en los aficionados valencianistas. El técnico italiano ya ha manifestado en rueda de prensa tras la derrota ante el Valladolid que tiene "que respetar la decisión que vaya a tomar el club" con respecto a su continuidad al frente del Valencia CF.