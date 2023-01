Gennaro Gattuso compareció abatido después del partido contra el Athletic, pero ayer encaró la rueda de prensa con otra cara y otra energía. El jueves se marchó sin fuerzas y anunciando que la situación requería una conversación con los jugadores en privado, intercambiar impresiones y buscar soluciones de forma conjunta. Esta reunión se produjo el viernes y el italiano habló con los medios de comunicación con la moral reforzada por el contenido de una charla en la que su plantilla se mostró favorable a seguir trabajando en la misma dirección y en hacerse fuerte en el mismo estilo: «Se reunió primero el equipo y luego yo con ellos. Me gustó la charla, mucho. El equipo está contento y le gusta jugar al fútbol. Es normal que a veces al elegir puedas cometer errores. El equipo quiere jugar y seguir en este estilo, pero también nos falta competir sin balón», explicó.

El preparador blanquinegro se mantuvo en su postura de apostar por su manera de jugar y defendió que salir de la situación es una cuestión de seguir trabajando y mejorar en los aspectos en los que están fallando: «Este equipo sabe jugar. Nos falta competir sin balón y saber leer el partido. No me escandalizaré si tenemos que echar el balón en largo. Pero pienso que el equipo, por cómo trabaja y prepara los partidos está conmigo. Ahora estamos pasando un momento negativo y no nos queda otra que mejorar», expuso Gattuso, que recordó que a principio de temporada desarrollaron un juego que fue comentado y elogiado por muchos entrenadores y mucha gente del mundo del fútbol: «Yo tengo mucho respeto por mi equipo porque este equipo me ha enseñado que puede hacer cosas increíbles en muchos partidos», explicó.

«La prioridad no es mi ego»

Rino volvió a recordar que no puede hacer a su equipo jugar de una manera que no le nace o que no la tiene dentro: «En este momento la prioridad no es mi ego, sino poner jugadores en la condición de jugar al 150 por cien. No es importante mi estilo. Sin este momento la afición o todo el mundo piensa que yo tengo que jugar solo en largo y defenderme, pienso que no es lo mío. Estos meses no he trabajado eso. ¿Cómo puedo decirle ahora al equipo algo diferente a lo que hemos preparado?. Esta es la verdad. Para vosotros es fácil, pensáis que un partido o un estilo se prepara en dos-tres días es problema vuestro no mío».

A pesar de lo duras que han sido las últimas semanas, Gattuso cree en su equipo y también en su capacidad para revertir una situación tan adversa: «Estoy convencido de que el equipo quiere salir de esta situación. Vosotros (prensa) el otro día me hablasteis de la dificultad, de si me iba... Yo no me voy. Es fácil ahora ir en otra dirección, pero yo creo en este equipo pero tenemos que mejorar todo lo que estoy diciendo», señaló.

Gennaro Gattuso habló sobre la visita del equipo al estadio José Zorrilla, al que no quiso tildar como el partido más importante del año: «Es un partido jodido contra un rival directo e importante. Pero quedan muchos partidos por jugar. Tenemos que tener la mente libre, que no es fácil. Que el equipo vaya al campo y juegue el partido sin problema es mi trabajo. Yo quiero que compitamos», señaló el preparador italiano, que quiso matizar el uso de la palabra «miedo» antes de un partido qu ha hecho en otras ocasiones: «Sinceramente, en mi idioma no existe la palabra miedo. Puedo sentir inseguridad, ansiedad. Es evidente que el equipo está pasando esto y como he dicho la palabra miedo no es correcta».

La pregunta sobre Saúl

Al ser preguntado directamente por Saúl, echó balones fuera: «Yo no hablo de jugadores que no son de mi plantilla. Es jugador del Atlético y allí está. En este momento la preocupación no es fichar jugadores, sino mejorar nuestra condición física, técnica y táctica. Necesitamos un jugador con experiencia, valor... todo esto». No obstante Ñíguez en caso de poder hacerse, consumiría todo el margen económico -cobra 9 millones anuales, la mitad son 4,5, más que ningún otro integrante de la plantilla por un año entero- y tampoco es un jugador que pueda actuar como pivote.

La eliminación contra el Athletic Club encendió los ánimos de Mestalla, que reaccionó pitando al equipo ante sus intentos de salir jugando en corto desde atrás y que casi obligó a jugar en largo. El ambiente estuvo muy caldeado y Gennaro Gattuso fue preguntado por si prefiere actuar como local o como visitante. Su respuesta no dejó a nadie indiferente. «A mí me gusta jugar en casa, pero en estos momentos la afición tiene razón y las cosas van mal. Aprietan y no les gusta cuando jugamos desde abajo. Tenemos que mejorar y empezar a ganar partidos. Se sabe que cuando no ganas la afición no está contenta. No es fácil jugar dentro de Mestalla con 45.000 personas que te aprietan al primer fallo. Primero debemos mejorar nosotros», señaló.