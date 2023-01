Mucho cuidado con el descenso a segunda división. El peligro de bajar a la LigaSmartBank es real. Sumar cuanto antes los cuarenta puntos y asegurar la permanencia es la triste realidad de este Valencia que deambula por la competición sin soluciones y con síntomas de enfermo grave. El equipo, lejos de reaccionar, continúa en caída libre. De la preocupación se ha pasado al drama. El Valencia no tocó fondo el jueves con la eliminación de la Copa del Rey. La imagen y la sensación de impotencia de Valladolid es mucho peor.

El equipo se ha metido de lleno en la lucha por el descenso y, de momento, nadie es capaz de evitarlo. Ni Gennaro Gattuso. Ni los jugadores. Ni por supuesto, Peter Lim. Mientras tanto, el Valencia se muere deportivamente a solo un punto del descenso a segunda para el desespero de una afición que prepara otra movilización multitudinaria el 11 de febrero para gritar contra Meriton. El club es una ruina y el equipo también.

La derrota contra el Valladolid deja muchos señalados. Empezando por el máximo accionista. Peter Lim es el principal culpable. Su gestión negligente ha condenado al equipo a la mediocridad deportiva. La propiedad se equivocó en verano con una plantilla peligrosamente inexperta y con demasiados futbolistas cedidos. Y se está equivocando en invierno. Solo quedan dos días para que se cierre el mercado de fichajes de enero y la plantilla, por increíble que parezca, sigue sin reforzarse Todo lo contrario que sucede con los equipos de abajo. El Valladolid, sin ir más lejos, tumbó al Valencia con debut, gol y asistencia de sus fichajes de invierno: Darwin Machis y Cyle Larin.

No queda ninguna alarma por encender. La racha asusta. Solo un punto de los 12 posibles desde que se reanudó la temporada en Nochevieja. Tres derrotas contra el Valladolid, Cádiz y Villarreal y un empate con sabor a fracaso frente al Almería. El Valencia se ha caído definitivamente desde el parón liguero y Gattuso no es capaz de levantarlo. El italiano está superado y no encuentra soluciones. Sus miedos y sus dudas tácticas han provocado una crisis de identidad en el equipo.

El técnico se siente con fuerzas para seguir al mando, el club no contempla por el momento su destitución, pero la realidad es que pierde crédito con cada partido que pasa. Rino transmite más preocupación que confianza en revertir la situación y eso es un problema. Tampoco los jugadores están respondiendo. La imagen de la segunda parte es demencial. Digna de segunda división. La plantilla no da más de sí y, lo peor, no está preparada mentalmente para manejar la presión de verse abajo en la clasificación. Por si fuera poco, Rino detecta «fatiga» física. Es para estar muy preocupado.

Es una derrota y es un paso atrás. De nada sirvieron las reuniones de emergencia del viernes en el vestuario de la ciudad deportiva de Paterna. La realidad es que el Valencia no es capaz de ganarle a nadie. Solo una victoria en las diez últimas jornadas. Ni siquiera pudieron con un Valladolid que llegaba al partido con la cuarta peor racha goleadora de toda la historia de LaLiga. El dato asusta. Hacía 20 años que el Valencia no perdía en Pucela. Las sensaciones y los números dan pánico. El calendario también. Ningún partido parece ya fácil. Ni en Mestalla ni fuera. El equipo afronta ahora dos desplazamientos consecutivos el jueves contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu y el domingo frente al Girona en Montilivi.

Pase lo que pase en esas dos salidas, el valencianismo saldrá a la calle el 11 de febrero aprovechando el Valencia-Athletic para defender la dignidad del club y gritar más alto que nunca: «¡Peter, vete ya!».