Hay buenas noticias para José Luis Gayà. Si el primer diagnóstico ya apuntaba a que no tenía nada grave tras ser sustituido en Valladolid ayer pudo entrenarse con normalidad junto al resto de sus compañeros en la Ciudad Deportiva de Paterna. Los que fueron titulares en el estadio José Zorrilla realizaron trabajo de recuperación de cara a la visita al Santiago Bernabéu de el próximo jueves por la noche.

El capitán del club estará en la expedición al estadio del Real Madrid en un momento clave en el que el equipo debe dar la cara después de la destitución de Gennaro Gattuso. Los valencianistas no atraviesan, para nada, su mejor momento y es importante contar con su líder dentro del campo.

El que sigue ejercitándose de forma individual es Thierry Rendall. «Trabaja en el campo, pero creo que el problema que ha tenido no le permite estar. Tenía que estar dos tres semanas y de momento no ha tenido recaída», explicó el exentrenador Gattuso el sábado pasado en la previa de la visita al Pucela, por lo que se desconoce el tiempo de baja que va a estar. La ausencia del portugués está siendo muy sensible y en los últimos encuentros ha sido protagonista Dimitri Foulquier, aunque su rendimiento ha sido más bien pobre. En el estadio José Zorrilla, de hecho, jugó Cristhian Mosquera fuera de zona y sufrió mucho con Darwin Machis.

El que sigue trabajando para estar al cien por cien es Justin Kluivert. Jugó contra el Valladolid en el tramo final para tratar de ayudar al equipo, pero no está en su mejor momento de forma y sigue arrastrando las molestias que le impidieron jugar contra el Athletic Club.