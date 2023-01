Salvador González ‘Voro’ vuelve a escena para coger las riendas del banquillo del Valencia CF. Por sexta vez en la ‘era Meriton’ en el club, el mítico delegado y exjugador blanquinegro tratará de sacar al equipo del fango después del despido de un técnico. En líneas generales ha tenido éxito en sus misiones de ‘apagafuegos’ y ahora se enfrenta a uno de los desafíos más complicados -sino el que más- de su carrera en una entidad que ha ido incurriendo en una importante y progresiva devaluación económica y deportiva.

«Espero y deseo que esta sea mi última vez», dijo Voro después de su última etapa, en la que le tocó sustituir a Javi Gracia. Pues no, el de l’Alcúdia es una constante de la que el club no puede o no sabe escapar. Antes de la llegada de Peter Lim, el valenciano solamente tuvo que sentarse dos veces en el banquillo de Mestalla, una para salvar al equipo del descenso tras el ‘empastre’ de Ronald Koeman y otra como puente entre Mauricio Pellegrino y Ernesto Valverde, pero desde que el singapurense aterrizó se ha tenido que recurrir a él de manera más frecuente.

La primera vez que se recurrió a él fue en el segundo año de la ‘era Meriton’ y cogió al equipo en el impasse entre la salida de Nuno Espírito Santo y la llegada de Gary Neville. Aquella vez su periodo fue muy corto, solamente duró dos partidos en los que se impuso al Barakaldo en Copa del Rey por un gol a tres y sacó un empate en Mestalla contra el FC Barcelona. Posteriormente el entrenador inglés resultó ser un desastre total, pero su sustituto fue Pako Ayestarán.

Precisamente para sustituir al vasco la temporada siguiente volvió a sentarse en el banquillo. Fueron tres partidos hasta la llegada de Cesare Prandelli en los que logró vencer al Deportivo Alavés en casa, al CD Leganés en Butarque, pero cayó contra el Atlético de Madrid en Mestalla. La experiencia del entrenador italiano duró más bien poco y se rompió también en un mercado de fichajes de invierno, por lo que Voro volvió a coger al equipo en la 16/17 por segunda vez. Aquella fue la vez en la que más partidos tuvo que dirigir, ya que acabó la temporada al frente: 25 encuentros en los que consiguió 10 victorias, 11 derrotas y 4 empates, dejando al equipo 12º.

Con la llegada de Marcelino García Toral y la estabilidad parecía que Voro podía relajarse, pero Lim tenía otros planes. En la tercera temporada el máximo accionista dinamitó el proyecto y fichó a Albert Celades. El entrenador andorrano fracasó y el de l’Alcúdia reapareció en escena para dirigir seis encuentros, de los que logró ganar dos, empatar uno y perder tres. No fueron buenos números, el equipo no se metió en Europa y se pasó a la ‘era Javi Gracia’.

Con el entrenador navarro coqueteó peligrosamente con los puestos de descenso y el club, preso del miedo a que se produjese esta situación, confió de nuevo en Voro para salvar al equipo de descalabro. Lo hizo. Entrenó cuatro partidos de los que ganó dos, empató uno y perdió el otro. Siete puntos que dejaron al equipo con 43, firmando la salvación matemática.

Cinco arranques

El Valencia necesita una reanimación inmediata y arrancar con victoria, aunque tremendamente complicado, sería muy necesario. En las cinco anteriores etapas ha empezado ganando en tres y perdiendo en dos. Una de ellas fue contra el Barakaldo, pero en el siguiente encuentro empató contra el FC Barcelona en Mestalla. Las otras victorias fueron contra Alavés y Valladolid y las derrotas contra Celta y Athletic.