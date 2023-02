Gabriel Paulista fue uno de los protagonistas negativos de la derrota del Valencia CF en el Santiago Bernabéu. El central hispanobrasileño vio la roja directa tras una patada a «destiempo» sobre Vinícius Junior. El central dejó a su equipo con un jugador menos en los minutos finales del duelo contra el Madrid y se perderá el vital duelo del domingo contra el Girona en Montilivi y el siguiente encuentro en Mestalla ante el Athletic Club. Paulista ha roto su silencio y ha querido entonar el mea culpa por la acción, dejando claro que en ningún momento tuvo «intención de hacer daño» al madridista. En el mensaje que ha publicado este viernes en su perfil de Instagram, el central explica que «no controló los nervios» e insiste en pedir disculpas «de corazón». Asimismo el valencianista tuvo unas palabras para la afición de cara a ser optimista ante la delicada situación que vive el equipo: «Vamos a seguir peleando hasta el final para revertir esta situación. Que nadie dude de nosotros».

Este fue el mensaje de Paulista: «Acepto la crítica y la tarjeta roja, no estoy orgulloso. Soy un jugador contundente, pero noble. Respeto a Vinicius y no fue nunca mi intención hacerle daño. Estamos sufriendo mucho en este gran club, viviendo una situación muy difícil y los sentimientos están a flor de piel. A veces resulta difícil controlar los nervios. No los controlé y pido disculpas de corazón. Lo siento afición. Vamos a seguir peleando hasta el final por revertir esta situación. Que nadie dude de nosotros».

Las palabras de Kempes

La reacción de Mario Alberto Kempes se convirtió en viral. La Leyenda del Valencia CF es un habitual comentarista en las retransmisiones de ESPN para América. El campeón del mundo dio su particular visión de la jugada. «Estaba clarito eso y lo agarró bien, ¿eh? Viene en el aire, si lo agarra con la pierna apoyada lo rompe todo», comenzó el argentino. «Lo dije y alguno me va a dar la razón: a Vinicius le gusta jugar con el contrario y va a haber alguno que no le va a perdonar. Y eso que Paulista le pega abajo. Si le pega en la rodilla no sé que hubiera pasado», aseguró sobre la acción del central valencianista.

Ancelotti le quitó hierro

La acción estuvo en boca de todos. Voro González reconoció lo «clara» que era la expulsión y expuso que se le «fue la pinza». También Carlo Ancelotti se mojó al respecto: «Es la frustración de un partido que estaban perdiendo, en un momento que el equipo no estaba bien. Es fea, pero Paulista siempre ha sido un jugador muy correcto. La frustración no te permite reaccionar de la mejor manera», señaló el italiano.