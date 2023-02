La Asociación del Pequeño Accionista (APAVCF) ha emitido un comunicado mostrando su postura ante la situación actual del Valencia CF y las protestas que se llevarán a cabo el próximo sábado contra Meriton Holdings. La asociación que preside Vicente Vallés ha expresado su rechazo a entrar al campo en el minuto 19 y asegura que ellos ingresarán en Mestalla desde el primer momento para "apoyar al equipo", ya que ahora mismo "solo debe importar el tema deportivo".

En su comunicado, la APAVCF esgrime que el valencianismo debe apoyar a sus jugadores porque el equipo "no puede ni debe descender" y que la plantilla del Valencia tiene buenos y jóvenes jugadores que necesitan el aliento de la afición y que desde su asociación no van a hacer nada que les pueda perjudicar.

Además de rechazar su anexión a la propuesta de Libertad VCF, en el comunicado, la asociación que encabeza Vallés carga tintas contra Miguel Ángel Corona, al que llaman "la inoperancia personificada" por no haber reforzado al equipo en el mercado de invierno y no fichar un entrenador para sustituir a Gattuso. También le afean no convencer a Layhoon y a Peter Lim de la conveniencia de reforzar al equipo. En el comunicado, no obstante, no se señala directamente ni al máximo accionista ni a la presidenta.

Por último, desde la APAVCF señalan que abrieron una lista para recaudar dinero y comprarle el club a Peter Lim, pero que ninguno de los exdirectivos y responsables de la venta del club pusieron dinero. Asimismo, dejaron una puya al valencianismo: "La realidad es que cuando toca poner capital, pocos valencianistas se apuntan" y a la burguesía valenciana, "que tiene ese dinero y no lo va a poner".

Comunicado íntegro

La Asociación APAVCF, una vez transcurrido el tiempo oportuno desde la marcha de Gattuso, quiere comunicar que:

Dada la situación deportiva en la que el club no ha realizado ninguna incorporación en este mercado invernal y sabiendo todo el mundo (incluso desde inicio de temporada) las necesidades del equipo con ese medio centro inexistente desde hace temporadas (hecho observado por actuales profesionales y toda la afición), no queda más que desaprobar esta gestión deportiva. Esta gestión deportiva ha llevado a no querer firmar un entrenador después de la salida de Gattuso, siendo una completa irresponsabilidad.

No entendemos como el Director Deportivo, el Sr. Corona, que no ha traído a ningún jugador ni firmado un nuevo técnico en esta situación, realice un ejercicio de responsabilidad y asuma los errores de planificación y gestión del equipo, así como la inoperancia actual. Un cargo de esa responsabilidad debe mantener una personalidad necesaria para convencer a la presidenta y al mayor accionista del club de las necesidades del equipo, que las ve cualquier aficionado desde hace tiempo. No entendemos como aún sigue en el club la inoperancia personificada, el cual ha demostrado no estar a la altura de nuestro Valencia C.F.

No puede ser que no hayan venido jugadores de refuerzo, cuando cualquier equipo ha fichado en esta ventana de invierno a coste cero. Y la excusa de que “no mejora lo que hay” no sirve, ya que, por ejemplo, no tenemos medio centro. Esta temporada había vuelto la ilusión a Mestalla, con un equipo joven y competitivo de inicio, con un entrenador con garra y con el fairplay saneado. Era momento de invertir, pero no a final del mercado invernal, si no al principio. Más aún cuando hay una ampliación de capital y el pequeño accionista está invirtiendo dinero en el club.

La situación del mercado invernal acabó sin fichajes y sin el entrenador. Mestalla se ha llenado este año por la ilusión. Pero Mestalla, no nos equivoquemos, se ha llenado por Cavani y Gattuso, se ha llenado por la ilusión. Es difícil gestionar un club desde dos sitios, “questa e la verità” que diría Gattuso, la estructura deportiva no funciona desde hace tiempo y sin cambios, el futuro es oscuro.

Tenemos al equipo en una situación complicada, cercanos al descenso. Y los problemas los miramos de frente, hay que hablar del descenso, no evitarlo y mirar hacia otro lado. Ante tal situación no nos queda otra que unirnos en la salvación del equipo.

Así pues, le pedimos a nuestros 9.048 socios que ejerzan su derecho como abonados accionistas del Valencia CF en el supuesto de querer entrar o no en el estadio en el próximo partido, así mismo como a participar o no en cualquier concentración.

De la misma forma, comunicamos que la Asociación APAVCF no participará en crear el caos alrededor del club ni en fomentar (aún más) la división de la misma a base de estigmatizaciones, ataques personales y presiones.

Desde la Asociación APAVCF creemos que no es el momento para realizar estos actos dada la situación del primer equipo. Seguramente habrá otros momentos a final de temporada para que cada cual realice lo que crea oportuno, pero no en esta situación tan delicada en la que solo importa una cosa, aunque no se quiera oír, el descenso y la salvación. Nosotros no vamos a abandonar a nuestros jugadores ni un solo minuto, porque ahora es cuando más nos necesitan.

Como colectivo uno de nuestros objetivos es buscar soluciones reales a la situación actual del club. El que las tenga que las proponga y, por supuesto, las valoraremos. Hablamos siempre de realidad, no de grafitis en una pared, megáfonos o abandonar al equipo.

Una de nuestras propuestas fue crear una lista para poder recaudar el capital necesario y poder ofrecer la compra de las acciones a Meriton y el resultado fue que ni uno de los exdirectivos y responsables de la venta de las acciones de la Fundación se apuntó. Fueron pocos los valencianistas los que se inscribieron (uno de ellos nuestro presidente). La realidad es que cuando toca poner capital, pocos valencianistas se apunta.

Y es que la solución a la situación no está en ninguna de nuestras manos. Lamentablemente no tenemos ese capital y, quien lo tiene, no lo va a poner, así como no lo ha puesto nunca la burguesía valenciana. Lo demás no sirve para mucho o, mejor dicho, para absolutamente nada, aunque para algunos y algunas parece que sí.

Ahora mismo solo debe importar el tema deportivo, y es que no podemos dejar de estar con el equipo:

1. Nunca hay que dejar abandonados a nuestros jugadores. Nos podrá gustar más o menos la situación deportiva actual, e incluso podemos señalar responsables, pero este equipo no puede ni debe descender. Desde el minuto uno hay que estar dentro de Mestalla y defender lo nuestro, nuestro equipo que se llama Valencia CF.

2. Lo importante, sin ninguna duda y más ahora en esta situación deportiva, es que Mestalla tiene que ser un fortín desde el inicio del partido.

3. La realidad es que tenemos jugadores con calidad y algunos muy jóvenes que nos necesitan. No podemos de dejar de estar con ellos ni un minuto.

4. Desde la Asociación APAVCF no realizaremos nada que perjudique a nuestra institución deportiva.

5. Toda la plantilla del Valencia CF tiene nuestro apoyo. Tendrá que ser la plantilla y la afición quien nos salve del descenso visto lo visto, por lo que tenemos que unirnos.

Todos los partidos que restan de temporada van a ser como finales. Algunos y algunas parece que quieran que no se haga el estadio y que el equipo descienda, que se aprovechen de las caídas y en vez de dar aliento, quitarlo en beneficio de no sabemos qué.

Estamos convencidos que el valencianismo, todos los aficionados, están y estarán con el equipo, el suyo, el Valencia CF.

Amunt Valencia