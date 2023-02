Las peñas del Valencia se apuntan a la protesta contra Peter Lim del sábado 11 de febrero. Hasta 24 peñas se han desmarcado de l’Agrupació de Penyes y han mostrado su apoyo «sin fisuras» a la manifestación contra Meriton a través de un comunicado que comenzó siendo de 15 peñas y a última hora de la noche acabó siendo de 25. Las peñas han sentido la necesidad de dar «un paso adelante» ante la «tibieza» de l’Agrupació y porque la Asamblea General Extraordinaria para definir el camino a seguir de l’Agrupació no se celebrará hasta el 23 de febrero.

El comunicado, firmado en primera instancia por las peñas valencianistas de Benicarló, Betxí, Blavets de Pinedo, Campanar, Chelva, Chulilla, Club 1919, Colla Blanc-i-negre, Collonuts, Gregorio Ruiz de Cofrentes, Llamosí, Piratas Che, Lo Rat Penat de Barcelona, Ribesalbes y Titaguas, manifestaba: «Apoyamos sin fisuras la protesta convocada por Libertad VCF el próximo día 11 de febrero. Las peñas participarán juntas en la protesta y entrarán en el minuto 19. Convocamos a todas las peñas que se quieran unir a nosotros a la protesta del día 11 y a la que convoquen en un futuro Libertad VCF u otros colectivos democráticos de oposición a Meriton Holdings». Pocas horas después se adhirieron peñas como la 18 de marzo de Madrid, Benicalap, Agullent, Viachers, Rossell, Benicàssim, Xivertense de Alcalà, Tortosa, Banyeres de Mariola y Almàssora.

El presidente de la Peña Benicarló Pedro García explicaba así la iniciativa. «Las peñas hemos entendido que había que dar un paso adelante ante la tibieza de l’Agrupació. No hemos visto una posición clara y por eso hemos dado el paso de juntarnos y sumarnos a la manifestación y a las iniciativas de Libertad. Ser contundentes contra Meriton es la única solución. Es o fuera Peter Lim o la decadencia del Valencia. La crisis institucional que sufrimos hace años se ha trasladado a lo deportivo, el equipo cada año tiene menos valor y esto cada vez da más miedo».

En la misma línea se expresaba Josep Bosch. «No se puede ser tibio en este momento de la historia del Valencia. No hay alternativa. Hay que manifestarse. Es o ellos o nosotros. Nos están llamando las peñas para adherirse. Por delante de todo está el Valencia», aseguraba. Pepe Peirats de la Peña de Betxi tiene una visión similar. «El comunicado de la Agrupación me pareció muy flojo. En este momento tan grave por el que atraviesa el club hay que ser más contundente y así se lo he hecho saber a Fede Sagreras. Respetamos todas las postura, pero hay que conseguir que la protesta tenga un impacto internacional. Si no, no vamos a ningún sitio. La presidenta reconoció que la última manifestación con el campo vació les picó. Ese el camino».

La postura de l’Agrupació

L’Agrupació de Penyes se refirió a la protesta del 11F de esta manera: «Esta junta directiva recuerda que (...) apoyará cualquier manifestación cívica organizada por cualquiera de las asociaciones valencianistas que existen, entendiendo que cada peña puede asistir o no en base a la decisión de sus asambleas, de la misma manera, esta agrupación quiere dejar muy claro que cualquier peña o peñista que no quiera asistir a Mestalla, está en su libre derecho de hacerlo».