La protesta del sábado 11 de febrero coge forma. Levante-EMV ha tenido acceso a las tres pancartas de Libertad VCF que encabezarán la concentración multitudinaria contra Peter Lim desde las ocho de la tarde en la Avenida de Suecia. La primera será una réplica exacta del cartel amarillo de ‘Lim go home’ que el valencianismo enseña al mundo en cada manifestación contra Meriton y en cada minuto 19 de los partidos en Mestalla. El mensaje se mantendrá en inglés para conseguir una mayor dimensión internacional. La segunda de las pancartas que Libertad ha enviado a la imprenta irá dirigida a Layhoon Chan. La asociación tacha de "mentirosa" a la presidenta por sus promesas incumplidas bajo su mandato. La tercera pondrá el foco en las instituciones. Bajo el lema ‘Políticos, sin soluciones no hay votos’, Libertad exige a todos los partidos políticos que todas sus negociaciones con la propiedad tengan como único objetivo "la recuperación del club y la salida de los peores gestores de nuestro club en más de cien años de historia".

La pancartas que encabecen la manifestación contra Peter Lim serán algunas de las imágenes más icónicas del 11-F. Aunque el gran símbolo de la protesta será, de nuevo, Mestalla vacío. Una fotografía que dio la vuelta al mundo el pasado 21 de mayo después de que SUPER publicara en exclusiva los audios que supusieron el final de Anil Murthy como presidente del Valencia. El valencianismo salió a la calle y la imagen de las gradas vacías durante el Valencia-Celta llegó a todos los rincones del planeta. Incluido al despacho de Peter Lim en Singapur. Jorge Mendes y Layhoon Chan, entonces todavía fuera del club, se encargaron de que esa foto, que llegó a todos los medios de comunicación del mundo, llegara también al máximo accionista. Como así fue. La presidenta admitió en la Junta General de Accionista del pasado 12 de diciembre que aquella protesta llegó a Lim y fue "algo que no podemos permitir". "Sí, vi las imágenes de la protesta y el estadio vacío. Es algo que no podemos permitir. El consejo llamó a Anil a Singapur para recibir una explicación y le transmitió que eso no podía ser", aseguraba Layhoon. Nueve meses después, la historia se repite. Y sin Anil.

Libertad va muy en serio. Así lo demuestran sus pancartas. El verdadero que se ha marcado el colectivo con esta protesta es sentar las bases para recuperar el Valencia exigiendo a la propiedad que haga público un cuaderno de venta de su paquete accionarial. El valencianismo saldrá a la calle a pedir la salida de Lim una semana después de que Layhoon asegurara que no venden. "Ni hemos recibido una oferta creíble ni la buscamos. No hay intención de vender el Valencia. No somos de salir corriendo. Para mí y para el dueño el objetivo es seguir trabajando. No vamos a decir, ‘vale vendemos y a otra cosa’", decía. Libertad tiene claro que los políticos y Caixabank deben propiciar una salida pactada.

El valencianismo se moviliza y las peñas también. Cada vez son más las peñas que se han desmarcado del mensaje "tibio" de l’Agrupació y han mostrado su apoyo "sin fisuras" al 11F a través de un comunicado conjunto. Empezaron siendo 15 y anoche llegaron hasta las 33.