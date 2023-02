El presidente de Libertad y líder de la oposición a Peter Lim atendió a Levante-EMV horas antes del 11-F para explicar las claves de una concentración multitudinaria en la Avenida de Suecia que dejará Mestalla vació por segunda vez en menos de un año. José Peréz anima al valencianismo a entrar al estadio después del minuto 19 para conseguir «una imagen internacional potente» que deteriore al máximo accionista.

El objetivo del 11 F

«Ha llegado el momento de hacer muy visible la situación en la que se encuentra Peter Lim como máximo accionista del Valencia y para eso la calle es muy importante. Por eso hemos hecho un llamamiento a la gente para hacer una imagen mundial muy potente. Esto no viene de la eliminación de la Copa, ni siquiera de la situación crítica que nos encontramos en LaLiga. Esto viene de muy atrás. Peter Lim está jugando a la ruleta rusa con el Valencia y esta temporada hay más peligro de que tenga bala. El deterioro de la sociedad deportivamente en todos los estamentos del club es tremendo. Demostremos nuestra disconformidad y la necesidad imperiosa de que Peter Lim salga del accionariado del Valencia. Es fundamental que se vea en todas partes. Aquí en València en las administraciones públicas, pero también a nivel nacional y en el extranjero».

El mensaje de las pancartas

«Las pancartas van a dejar claro el mensaje de la manifestación para que no se malutilice. Las pancartas son fundamentales porque ya han intentado vender un mensaje erróneo sobre las manifestaciones. Forma parte de su juego sucio. La manifestación es lo que dicen las pancartas. «Lim go home» para que Lim sepa que no lo queremos aquí. «Layhoon mentirosa» porque, como le dije a la cara en la Junta General de Accionistas, nos miente sistemáticamente a la cara en cada manifestación que hace y «Políticos, si no hay soluciones no hay votos».

¿Por qué entrar en el 19’?

«No queremos que vuelvan a invisibilizarnos. Por eso es tan importante que entremos después del minuto 19, para evitar las malas artes que tienen con la expresión libre de la afición. ¿Entrar en el minuto 19 sí o no? Para quien tenga dudas, le hago dos reflexiones. Se han jugado 2.000 minutos con las gradas llenas y los resultados sabemos cuáles han sido. No nos pueden echar la culpa de la posición de la tabla del Valencia por estar 19 minutos fuera. Que piensen que solo tienen 19 minutos y esos 19 minutos quieres utilizarlos para utilizar al Valencia, ¿Dónde van a ser más útiles? ¿En el terreno de juego o en la calle? 19 minutos en la calle no te aseguran nada en el campo, pero sí te aseguran una imagen potente que siga deteriorando la imagen de Peter Lim en el Valencia», explica José Pérez.

Presión a los políticos

«El tiempo de Peter Lim ha acabado. Tiene que entender como empresario que es que se ha equivocado y debe buscar vías de salida. Les estamos diciendo que se sienten a negociar para buscar una salida para que se vayan de aquí, para que desinviertan y se recupere el Valencia en un proceso de democratización y ahí es fundamental las administraciones. Ya es hora que los partidos políticos que hoy en día están gobernando, pero también los que pretenden gobernar, nos digan qué soluciones le ven al Valencia y no estamos hablando del estadio. El estadio es un problema inmobiliario. Un problema importante para la ciudad y el Valencia al que hay que buscarle una solución, pero no soluciona el problema de viabilidad y de futuro que tiene el Valencia. Y eso es lo que nos tienen que contestar. Vamos a preocuparnos en campaña que todos los partidos se manifiesten sobre qué opinan».